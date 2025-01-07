St. George Greek Orthodox Church
eventClosed
Godparent Sunday Volunteer Opportunities
addExtraDonation
$
Desserts
free
10 are needed. Please bring to church. We are already purchasing cake.
10 are needed. Please bring to church. We are already purchasing cake.
seeMoreDetailsMobile
closed
8 oz bottles
free
4 (48 packs) are needed. Please bring to church.
4 (48 packs) are needed. Please bring to church.
seeMoreDetailsMobile
closed
Juice Boxes
free
5 (24 pack) boxes are needed. Please bring to church.
5 (24 pack) boxes are needed. Please bring to church.
seeMoreDetailsMobile
closed
Soda Cans
free
3 - (35 packs) are needed. Please bring to church.
3 - (35 packs) are needed. Please bring to church.
seeMoreDetailsMobile
closed
Chicken and Pitas
$25
Total donation needed: $200 Each donation increment is $25
Total donation needed: $200 Each donation increment is $25
seeMoreDetailsMobile
closed
Rice and Veggies
$25
Total donation needed: $200 Each donation increment is $25
Total donation needed: $200 Each donation increment is $25
seeMoreDetailsMobile
closed
Fries and Greek Salad
$25
Total donation needed: $200 Each donation increment is $25
Total donation needed: $200 Each donation increment is $25
seeMoreDetailsMobile
closed
Cake
$25
Total donation needed: $75 Each donation increment is $25
Total donation needed: $75 Each donation increment is $25
seeMoreDetailsMobile
closed
Decorations
$25
Total donation needed: $200 Each donation increment is $25
Total donation needed: $200 Each donation increment is $25
seeMoreDetailsMobile
closed
Crafts for Kids
$25
Total donation needed: $100 Each donation increment is $25
Total donation needed: $100 Each donation increment is $25
seeMoreDetailsMobile
closed
Silverware and Paper Products
$25
Total donation needed: $150 Each donation increment is $25
Total donation needed: $150 Each donation increment is $25
seeMoreDetailsMobile
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout