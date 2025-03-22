Golden Retriever Rescue Resource, Inc.
Golden Retriever Rescue Resource, Inc.'s Mother's Day Raffle
Puppy Love Package
$10
Donate $10, get 15 raffle tickets entered in the raffle.
Donate $10, get 15 raffle tickets entered in the raffle.
Golden Paw Package
$20
Donate $20, get 35 tickets entered in the raffle.
Donate $20, get 35 tickets entered in the raffle.
Furry Kisses Package
$25
Donate $25, get 50 tickets entered in the raffle.
Donate $25, get 50 tickets entered in the raffle.
Good Dog Package
$50
Make a $50 donation, get 120 tickets
Make a $50 donation, get 120 tickets
Best in Show Package
$100
Make a $100 donation, get 300 raffle tickets
Make a $100 donation, get 300 raffle tickets
