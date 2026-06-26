A golf ball on a tee sits in the foreground against a blurred green background advertising the 13th Annual St. John Bosco Catholic School Golf Outing.
St. John Bosco Catholic School

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St. John Bosco Catholic School

About this event

Golf Outing 2026 - DAY OF DONATIONS

8125 Heritage Lake Rd

Egg Harbor, WI 54209, USA

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Hall Pass
$75

Single Golfer Hall Pass for select on-course games!

Includes: 2 Mulligans, 1 entry to Winner's Circle, 1 entry to Dice Roll, 1 entry to Gym Class Challenge, 1 entry to Putting Contest, 1 entry to Beat the Priest, and a special SJB button/sticker/magnet to wear and take home.

Pre-Kindergarten
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Your donation goes directly to the 2026-27 Pre-Kindergarten class!

Kindergarten
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1st Grade
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2nd Grade
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3rd Grade
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4th Grade
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5th Grade
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6th Grade
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7th Grade
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8th Grade
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Winner's Circle
$20
Dice Roll
$10
Dice Roll: Buy-back Option (normal shot back)
$5
Dice Roll: Buy-back Option (re-roll)
$15
Gym Class Challenge
$10
Putting Contest
$20
Beat the Priest
$10
Pink Ball Challenge
$40
SINGLE Raffle Ticket
$20
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