Golf Outing 2026 - DAY OF DONATIONS

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Single Golfer Hall Pass for select on-course games!
Includes: 2 Mulligans, 1 entry to Winner's Circle, 1 entry to Dice Roll, 1 entry to Gym Class Challenge, 1 entry to Putting Contest, 1 entry to Beat the Priest, and a special SJB button/sticker/magnet to wear and take home.
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