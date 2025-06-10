Brighton Area Schools
GOLF OUTING REGISTRATION - BHS BOYS BASKETBALL FUNDRAISER
13760 Highridge Dr
Brighton, MI 48114, USA
Single Golfer Registration Fee
$100
100, INCLUDES 18 HOLES OF GOLF, CART & LUNCH LIMITED TO FIRST 36 TEAMS (144 GOLFERS) REGISTERED
100, INCLUDES 18 HOLES OF GOLF, CART & LUNCH LIMITED TO FIRST 36 TEAMS (144 GOLFERS) REGISTERED
seeMoreDetailsMobile
add
Foursome Registration Fee
$400
groupTicketCaption
400, INCLUDES 18 HOLES OF GOLF, CART & LUNCH FOR 4 GOLFERS LIMITED TO FIRST 36 TEAMS (144 GOLFERS) REGISTERED
400, INCLUDES 18 HOLES OF GOLF, CART & LUNCH FOR 4 GOLFERS LIMITED TO FIRST 36 TEAMS (144 GOLFERS) REGISTERED
seeMoreDetailsMobile
add
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout