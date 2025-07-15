eventClosed

Golf Tournament Silent Auction 2025 TRIPS

ski, golf, fishing and more
$2,495

Amusement Parks Galore
$1,995

Explore the Islands
$3,395

Europe explorations
$3,495

Arroyo Trabuco Golf Club Foursome
$150

1 hour ride in HBPD-1 helicopter for one person
$250

Republic Services Rental Bin + cleaning supplies
$60

City Parking Pass
$80

The Huntington Club golf foursome
$150

Travis Matthew's $300 gift card
$125

HB Fire Dept Harbour Tour
$200

Marine Safety Tour and Lunch at Dukes
$200

Tour of Marine Safety Headquarters, Training Center, Tower Zero with Marine Safety Division and lunch for 4 at Dukes

Fendi Women's Sunglasses
$150

