white golf club on green grass field
Brunswick Family Assistance Agency Inc

Hosted by

Brunswick Family Assistance Agency Inc

About this event

Golf Tournament Sponsorship Opportunities

1643 Goley Hewett Rd SE

Bolivia, NC 28422, USA

Friend of BFA
$100

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Tee Box Sponsor
$250

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Bronze Sponsor
$500

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Recognition at Awards Banquet

Silver Sponsor
$1,000

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Recognition at Awards Banquet

Golf Foursome

Gold Sponsor
$2,500

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Recognition at Awards Banquet

Golf Foursome

Platinum Sponsor
$5,000

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Recognition at Awards Banquet

Two Golf Foursomes

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