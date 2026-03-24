Team Success Enterprises Inc

Hosted by

Team Success Enterprises Inc

About this event

Golfing For Success

48 Plantation Dr

Vero Beach, FL 32966, USA

Hole Sponsorship New Sponsors
$200

Custom Tee Sign with Your Logo

Hole Sponsor - Returning Sponsors
$150

Custom Tee Sign

Platinum Sponsor
$3,500
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Company name and logo promoted at 4 holes in the course

Tournament registration for 4 players

Name and logo displayed on our company banner at the tournament

Speaker engagement during tournament

Customized Company Shirts for players

Sponsorship recognition in our media outlets: website, social media

Gold Sponsor
$2,500
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Company name and logo promoted at 2 hole in the course

Tournament registration for 4 players                                        

Name and logo displayed on our company banner at the tournament

Sponsorship recognition in our media outlets: website, social media

Silver Sponsor
$1,500
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Company name and logo promoted at 1 hole in the course

Tournament registration for 4 players

Name and logo displayed on our company banner at the tournament

Sponsorship recognition in our media outlets: website, social media

Bronze Sponsor
$750
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Tournament registration for 4 players

Name and logo displayed on our company banner at the tournament

Sponsorship recognition in our media outlets: website, social media

4 Person Team
$500
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Register after 5/6

1 Golfer
$125

After 5/6

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Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!