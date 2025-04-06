Hosted by

GPBOSSE4FOUNDATION

About this event

GPBOSSE4FOUNDATION Silent Auction - LimeLife by Alcone Basket

Pick-up location

1800 Central Blvd, Jupiter, FL 33458, USA

LimeLife by Alone Basket item
LimeLife by Alone Basket
$100

Starting bid

Basket includes: 1 Signature White Flower & Teakwood Scented Candle 1 Eye Arise Aspen Bark &Corob Anti-Aging Serum 1 Cool Balm-Aloe & Kendi Oil 1 Perfect Glow Moisturizing Bronzing Lotion 1 Perfect Lip Gloss 1 Dew Date Palmarosa & Sunflower Face Oil 1 30 Zero Shade Broad Spectrum SPF 30 Sunscreen 1 Skin Therapy Pomegranate & Oat Face Moisturizer 1 Farm to Tub Cocoa Butter & Bamboo Exfoliating Body Bar

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!