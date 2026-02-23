Graduation T-shirt and Yard Sign

Offered by
Hart Magnet PTO is happy to provide a T- shirt AND a Yard Sign to ALL students.
A suggested donation $12-$20 is appreciated to help cover the cost.
-------------------------
La PTO de Hart Magnet se complace en proporcionar una camiseta y un letrero para el jardín a todos los estudiantes.
Se agradece una donación sugerida de $12 a $20 para ayudar a cubrir el costo.
-------------------------
-------------------------
If you would like and extra T-shirt: $15
------------
Si desea una camiseta adicional: $15
