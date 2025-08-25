Greater Cincinnati Grotto Membership

Regular (Full) Individual membership
$20

Must be a current NSS member with valid NSS#. Full members can vote and hold grotto Board positions.

Regular (Full) Family membership
$30

With an added $10, makes it a family membership (One-time upcharge, not per person) Only Spouse or Significant Other and children under 18 may be included. Primary must be an NSS member. Full members can vote and hold grotto Board positions.

Associate Individual membership
$25

For non-NSS members, age 18 or older.

Associate Family membership
$35

With an added $10, makes it a family membership (One-time upcharge, not per person) Only Spouse or Significant Other and children under 18 may be included. (None are NSS members.)

