Greater Cincinnati Grotto Membership

rate.item.membershipRenewalInfo.atDate
Must be a current NSS member with valid NSS#. Full members can vote and hold grotto Board positions.
rate.item.membershipRenewalInfo.atDate
With an added $10, makes it a family membership (One-time upcharge, not per person) Only Spouse or Significant Other and children under 18 may be included. Primary must be an NSS member. Full members can vote and hold grotto Board positions.
rate.item.membershipRenewalInfo.atDate
For non-NSS members, age 18 or older.
rate.item.membershipRenewalInfo.atDate
With an added $10, makes it a family membership (One-time upcharge, not per person) Only Spouse or Significant Other and children under 18 may be included. (None are NSS members.)
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing