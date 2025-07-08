Sales closed

GIFAR Annual RPAC Auction

Pick-up location

1508 Midway Ave, Ammon, ID 83406, USA

Amerititle Kayak
$500

Starting bid

DL Evans Bicycle
$100

Starting bid

Car Care Kit
$40

Starting bid

Slushie Machine & Glasses
$300

Starting bid

Shark Pet Cordless Vacuum Cleaner
$150

Starting bid

Golf Bag w/ Accessories
$100

Starting bid

Regal Cinema Movie Night Bundle
$75

Starting bid

Flying S Yeti Cooler
$300

Starting bid

Apple Ipad 11 Blue
$300

Starting bid

Pickleball set
$75

Starting bid

ICCU Griddle and Basket
$350

Starting bid

Hot & Iced Coffee Maker w K-Cups
$50

Starting bid

Camping Bundle
$150

Starting bid

SRRMLS Pool
$350

Starting bid

Lunch on the Go Bundle
$100

Starting bid

Amazon Echo 8
$150

Starting bid

Summit Funding Bistro Set
$100

Starting bid

132 Gal Ice Bath
$175

Starting bid

Two Travel Backpacks
$100

Starting bid

TitleOne Ice Maker and Basket
$250

Starting bid

Apple Ipad 11 Silver
$300

Starting bid

Picnic Set
$100

Starting bid

Westmark CU Kayak
$300

Starting bid

Regal Cinema Movie Night Bundle
$75

Starting bid

Travel Luggage
$200

Starting bid

Weekend Bundle
$100

Starting bid

Outdoor Fireplace
$200

Starting bid

132 Gal Ice Bath
$100

Starting bid

$500 Gift Card to Guns and Gear
$500

Starting bid

Guns & Gear One Year Family Membership
$200

Starting bid

$500 Delta Airlines Gift Card
$500

Starting bid

Airborne Repair & Maintenance 500$ Work Voucher
$500

Starting bid

CBT Dry Bar Hair Care Sete (Ulta Bag)
$400

Starting bid

Club Apple Membership Package
$200

Starting bid

Alliance Golf Basket and Round of Golf for 2 @ Tributary
$150

Starting bid

Lola Blanket
$350

Starting bid

Round of Golf for 4 @ The Links at Teton Peaks
$350

Starting bid

1 Pair Symphony Season Tickets
$250

Starting bid

Headshot Package
$200

Starting bid

Roof Rescue Basket w/$500 GC towards gutter etc, or $1,000 t
$250

Starting bid

Tool Box & Tools
$250

Starting bid

Self Defense Pck (3-item kit)
$120

Starting bid

Jackson Hole “Mountain Money" GC (i.e. Gondola tickets, Pist
$150

Starting bid

Rocking Camping Chair
$65

Starting bid

Weekend Cabin Stay
$100

Starting bid

Soiled Dove 6-mon Membership
$200

Starting bid

Pioneer Title Movie night basket
$250

Starting bid

C21 Beach Package
$350

Starting bid

Club Apple Membership - 1 month Family
$200

Starting bid

Ninja ice cream maker
$250

Starting bid

Hydrojug
$30

Starting bid

Chamber of Commerce Closing Gift Basket (Idaho Themed)
$50

Starting bid

Freeman Plastic Surgery - Skin Pen Service
$650

Starting bid

Interwest Mortgage
$250

Starting bid

Car Detailing Supply Bucket with Gift Card
$300

Starting bid

Mold Pro/ Berkshirehathaway
$150

Starting bid

Wellness Basket
$200

Starting bid

