Camden County Air Quality Committee Inc

Green Tie Gala 2026

7050 N Park Dr

Pennsauken, NJ 08109, USA

General Admission
$100

Enjoy the full program with access to all main activities.

Sponsorship: Champion Level
$10,000
This is a group ticket, it includes 16 tickets

Champion for Clean Air

• Two VIP tables (16 guests) with reserved seating

• Presenting Sponsor – top billing on all event materials

• Opportunity to deliver remarks at the fundraiser

• Full-page feature in program booklet & spotlight on website

• Logo on event step & repeat banner

• Exclusive media and press release recognition

Sponsorship: Platinum
$8,000
This is a group ticket, it includes 8 tickets

• One VIP table (8 guests)

• Premium logo placement on marketing, signage & press

• Half-page feature in program booklet

• Logo on website sponsor page

• Recognition in press release & social media

Sponsorship: Gold
$6,000
This is a group ticket, it includes 8 tickets

• One reserved table (8 guests)

• Recognition on event signage, slideshow & social media

• Quarter-page feature in program booklet

• Logo featured on sponsor board

Sponsorship: Silver
$4,000
This is a group ticket, it includes 4 tickets

• Four complimentary tickets

• Logo in program booklet & event signage

• Recognition during event program

Sponsorship: Bronze
$2,500
This is a group ticket, it includes 2 tickets

• Two complimentary tickets

• Name/logo in program booklet & on sponsor board

Sponsorship: Community Partner
$1,000

• One complimentary ticket

• Recognition in program booklet

Sponsorship: Friend of Clean Air
$500

• Name listed in program booklet

