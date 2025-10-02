Greg Rogers PTO's Sponsorship

Platinum Sponsor
$1,500

• Prominent logo on PTO website (Sponsor page & homepage footer)
• Logo on event banners, flyers, and promotional materials
• Dedicated social media thank-you post
• Verbal recognition at major PTO events
• Opportunity to provide promotional materials at events

Gold Sponsor
$1,000

• Logo on PTO website Sponsor page
• Logo on select event banners & flyers
• Social media thank-you post

Silver Sponsor
$500

• Logo on PTO website Sponsor page
• Social media thank-you post

Bronze Sponsor
$250

• Business or family name listed on PTO website Sponsor page

