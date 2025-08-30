eventClosed

Griggstown Farm Pie Fundraiser for HES PTO

Apple Pie
$19

INGREDIENTS: Apples (Sliced Apples, Salt, Ascorbic Acid, And Citric Acid) Enriched Flour (Wheat Four, Niacin, Reduced Iron, Thiamine Mononitrate, Riboflavin, Folic Acid), Unsalted Butter, Palm Shortening, Sugar, Kosher Salt, Lemon Juice, Cinnamon and Nutmeg 

Apple Crumb with Oatmeal & Walnuts
$19

INGREDIENTS: Apples (Sliced Apples, Salt, Ascorbic Acid, And Citric Acid) Enriched Flour (Wheat Four, Niacin, Reduced Iron, Thiamine Mononitrate, Riboflavin, Folic Acid), Unsalted Butter, Palm Shortening, Sugar, Brown Sugar, Oatmeal, Walnuts, Kosher Salt, Lemon Juice, Cinnamon, And Nutmeg

Blueberry
$19

INGREDIENTS: Blueberries (Blueberries, Salt, Ascorbic Acid, And Citric Acid) Enriched Flour (Wheat Four, Niacin, Reduced Iron, Thiamine Mononitrate, Riboflavin, Folic Acid), Unsalted Butter, Palm Shortening, Sugar, Kosher Salt, Lemon Juice, Cinnamon and Nutmeg

Peach
$19

INGREDIENTS: Peaches (Peaches, Salt, Ascorbic Acid, And Citric Acid) Enriched Flour (Wheat Four, Niacin, Reduced Iron, Thiamine Mononitrate, Riboflavin, Folic Acid), Unsalted Butter, Palm Shortening, Sugar, Kosher Salt, Lemon Juice, Cinnamon and Nutmeg 

Cherry
$19

INGREDIENTS: Cherries, (Red Tart Pitted Cherries, Sugar), Corn Starch, and Almond Extract, Enriched Flour (Wheat Flour, Niacin, Reduced Iron, Thiamine Mononitrate, Riboflavin, Folic Acid), Palm Shortening, Unsalted Butter, Sugar and Kosher Salt

Strawberry Rhubarb with Oatmeal & Walnuts
$19

INGREDIENTS: Whole Strawberries, Sliced Rhubarb, Enriched Flour (Wheat Four, Niacin, Reduced Iron, Thiamine Mononitrate, Riboflavin, Folic Acid), Unsalted Butter, Palm Shortening, Sugar, Brown Sugar, Oatmeal, Walnuts, Kosher Salt, Lemon Juice, Cinnamon, And Nutmeg 

Pumpkin
$19

INGREDIENTS: Pumpkin Puree, Whole Milk, Evaporated Milk, Enriched Flour,

(Wheat Flour, Niacin, Reduced Iron, Thiamine Mononitrate, Riboflaven, Folic acid), Sugar, Brown Sugar, Palm Shortening, Whole Eggs, Kosher Salt, Cinnamon, Nutmeg, and Cloves

 

This pie is fully cooked. If frozen, remove from box and thaw overnight in the refrigerator. Once pie has come to proper temperature, keep in the refrigerator, and enjoy within three days.

Pecan
$19

INGREDIENTS: Dark Corn Syrup, Whole Eggs, Enriched Flour (Wheat Flour, Niacin, Reduced Iron, Thiamine Mononitrate, Riboflaven, Folic Acid), Pecans, Palm Shortening, Butter, Sugar, Kosher Salt, and Vanilla.

 

This pie is fully cooked. If frozen, remove from box and thaw overnight in the refrigerator. Once pie has come to proper temperature, keep in the refrigerator, and enjoy within three days.

Chicken Pot Pie
$24

Filling: Chicken Broth(Water, Chicken, Garlic, Thyme, Fennel, Black Pepper) Chicken, Carrots, Celery, Onion, Peas, Parsnips, Turnips, Cremini Mushroom, Wheat Flour(Wheat, Niacin Reduced Iron, Thiamin Mononitrate, Riboflavin, Enzyme, Folic Acid) Parsnips, Fennel, Unsalted Butter, Vegetable Oil Blend (Soybean Oil and Olive Oil Pomace with Annatto), Garlic, Thyme, Salt, Black Pepper, Crust: Unbleached Enriched Pastry Flour (Wheat Flour, Niacin, Reduced Iron, Thiamin Mononitrate, Riboflavin, Folic Acid), Palm Shortening, Water, Salt. Puff Pastry: Wheat Flour (Wheat, Niacin, Reduced Iron, Thiamin Mononitrate, Riboflavin, Enzyme, Folic Acid), Unsalted Butter, Water, Salt.

CONTAINS MILK, WHEAT AND SOYBEANS

Turkey Pot Pie
$24

Filling: Turkey Broth(Water, Turkey, Garlic, Thyme, Fennel, Black Pepper) Turkey, Carrots, Celery, Onion, Peas, Parsnips, Turnips, Cremini Mushroom, Wheat Flour(Wheat, Niacin Reduced Iron, Thiamin Mononitrate, Riboflavin, Enzyme, Folic Acid) Parsnips, Fennel, Unsalted Butter, Vegetable Oil Blend (Soybean Oil and Olive Oil Pomace with Annatto), Garlic, Thyme, Salt, Black Pepper, Crust: Unbleached Enriched Pastry Flour (Wheat Flour, Niacin, Reduced Iron, Thiamin Mononitrate, Riboflavin, Folic Acid), Palm Shortening, Water, Salt. Puff Pastry: Wheat Flour (Wheat, Niacin, Reduced Iron, Thiamin Mononitrate, Riboflavin, Enzyme, Folic Acid), Unsalted Butter, Water, Salt.

CONTAINS MILK, WHEAT AND SOYBEANS

Vegetarian Pot Pie
$24

Filling: Vegetable Stock [Water, Carrots, Celery, Onions, Parsnips, Turnips, Garlic, Thyme, Fennel, Black Pepper] Carrots, Celery, Onions, Peas, Parsnips, Turnips, Cremini Mushroom, Wheat Flour(Wheat, Niacin, Reduced Iron, Thiamin Mononitrate, Riboflavin, Enzyme, Folic Acid), Unsalted Butter, Vegetable Oil Blend (Soybean Oil and Olive Oil Pomace with Annatto), Garlic, Thyme, Salt, Black Pepper, Crust: Unbleached Enriched Pastry Flour (Wheat Flour, Niacin, Reduced Iron, Thiamin Mononitrate, Riboflavin, Folic Acid), Palm Shortening, Water, Salt.       Puff Pastry: Wheat Flour (Wheat, Niacin, Reduced Iron, Thiamin Mononitrate, Riboflavin, Enzyme, Folic Acid), Unsalted Butter, Water and Salt.

CONTAINS MILK, WHEAT AND SOYBEANS

Shepherd's Pie
$24

Filling: Ground Beef, Veal Stock [Water, Veal, Carrots, Celery, Onions, Garlic, Fennel, Tomato Paste, Red Wine, Black Pepper], Onions, Carrots, Celery, Peas, Corn, Tomato Paste, Corn Starch,

Garlic, Worchestershire [Distilled White Vinegar, Molasses, Sugar, Water, Salt, Onions, Anchovies, Garlic, Cloves, Tamarind Extract, Natural Flavorings, Chili Pepper Extract], Salt, Black Pepper, Herbs.

Topping: Potatoes, Milk, Eggs, Butter, Salt, and Black Pepper.

 

CONTAINS: MILK, EGGS AND FISH

Fruit Pie Donation for The Chubby's Project
$19

The Chubby's Project is a non-profit organization that builds and strengthens community connections in Hopewell Borough and surrounding areas.

Savory Pie Donation for The Chubby's Project
$24

The Chubby's Project is a non-profit organization that builds and strengthens community connections in Hopewell Borough and surrounding areas.

