Grove City HS Boys and Girls Tennis Sponsorships

New "The Lob" GCHS Tennis Court Sign Sponsor - 1 year
$500

Premium tennis court signage for spring/summer/fall tennis – along the GCHS tennis court fence (One year sign)

Premium "The Volley" GCHS Tennis Court Sign Sponsor - 1 year
$750

Premium tennis court signage for spring/summer/fall tennis – along the GCHS tennis court fence plus sponsor logo on tennis summer camp t-shirts

Grand Slam "The Ace" GCHS Tennis Court Sign Sponsor - 1 year
$1,000

Premium tennis court signage for spring/summer/fall tennis – along the GCHS tennis court fence plus sponsor logo on tennis summer camp t-shirts plus sponsor featured on GCHS Tennis facebook and social media pages

