Growing Veterans Mother's Day Silent Auction & Plant Sale

6458 Martin Pl, Lynden, WA 98264, USA

Unlimited Yoga for 1-month
$60

Starting bid

A one month pass to the Bellingham Yoga Collective for unlimited Yoga. Retail Price $118 www.bellinghamyogacollective.com
Two 1-hour long float tank passes
$80

Starting bid

Win yourself 2 1-hour long float tank passes. Relax and Heal. Retail Price $160 www.stilllifemassage.com
1-Hour Swedish Massage
$60

Starting bid

Get you mom a massage experience of a life time at Chrysalis Inn & Spa. 1-Hour Swedish Massage. Retail Price $125 https://www.hilton.com/en/hotels/blittqq-the-chrysalis-inn-and-spa-bellingham/
2-night stay at Semiahmoo Resort
$370

Starting bid

Win a 2-night stay at the famous Semiahmoo resort in Blaine, WA. Retail Price: $750 https://www.semiahmoo.com/
Club Barbell
$50

Starting bid

Get a 3-month membership, hoodie, workout journal, and cinch bag. Value $225 https://clubbarbell.com/
1-Month Family Membership
$25

Starting bid

Enjoy a trial month at Bellingham Athletic Club for your entire family. -Aerobic Studio, Locker Rooms, Indoor Pool, Swim Lessons, Racquetball Court, Basketball, Pickleball, Water Aerobics, Saunas, Hot Tubs, Cardio Equipment, Cybex Circuits, Free Weights, Kids Club, and Personal Trainers. $250 value
Seattle Seahawks Autographed Gift Package
$100

Starting bid

Kenneth Walker III Autographed Ball - w/ Cert. of Authenticity $50 Seahawks Pro Shop Gift Card Salute to Troops Snapback Hat Salute to Troops Can Koozie Value $400
Ticket Package
$200

Starting bid

Four Tickets in this package at a retail value of $400 https://www.mlb.com/mariners
Tickets and Gift Card
$25

Starting bid

Ticket Punch card and gift card only redeemable at Joe Martin Stadium. $50 value https://bellinghambells.com/
Ticket Package
$40

Starting bid

Win Ticket Package for four worth $100 Green Level Tickets https://chl.ca/whl-silvertips/
Disc Golf Gift Package
$75

Starting bid

Need to work on your Mid-range and Putting Game? Win this Axiom Disc Golf Basket and Trio of Innova discs. Retail Price $150.00
Summit Adventure Park 10 Person Birthday Party
$100

Starting bid

10-person Birthday Party (Valued- $384) contains: 2 Hours of Overall Party Time Birthday Plates, Hats & goodie bags A Special goodie bag for the Birthday Child! 1 Reserved Table w/tablecloth 2 - 2 liters of soda 2 Pizzas Summit Grip Socks for all participants 1 Bottle of water for each participant Setup & Cleanup
SOLD!!! The Music of ABBA Tickets (2) SOLD!!!
$40

Starting bid

Sold!!!!! Concert is May 3rd. https://www.mountbakertheatre.com/
Aslan Brewing Gift Package
$50

Starting bid

Aslan Brewing Gift Package contains hat, shirt, stickers, and a $50 gift card. Retail Price $100 www.aslanbrewing.com
Pickford Film Center Gift Package
$50

Starting bid

Win yourself a Pickford Film Center Popcorn Bucket Gift Package. Two Free Movie Tickets, Two Free Popcorns, and an Annual Membership. Retail Price $100 https://www.pickfordfilmcenter.org/home
Full Season CSA
$250

Starting bid

Win yourself a full season CSA from a Veteran Owned Farm. Retail Price: $500 *Must be able to pick up weekly at Elizabeth Station in Bellingham, WA
Woods Gift Package
$50

Starting bid

$50.00 Gift Card, Wood Handled Signature Mug, and bag of coffee. Value of $100 https://woodscoffee.com/
Landscape/Farm Design Consultation
$250

Starting bid

Thinking of changing up your landscape or farm? Win a consultation from Edge Perma, Permaculture experts. $750 value https://www.instagram.com/edgeperma?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==
Fire Ring Gift Package
$65

Starting bid

Fire Ring, Lawn Chairs, Smores, and More! Total Value $150 Donated by Lilac Listings. https://www.lilac-listings.com/
SOLD
$75

Starting bid

*Painting has sold* Local artist painting Inspired by the Washington State Coastline 18x24 Retail Value: $2000
Palouse Farmlands Painting
$75

Starting bid

Painted by local Veteran artist Brandi Reyna Retail Value: $1150 https://www.breynaartist.com/
Texas Roadhouse Peanut Bucket Gift Package
$50

Starting bid

$80 in gift cards Texas Roadhouse Steak seasoning Texas Roadhouse Rib seasoning Peanut Bucket Bag of Peanuts
Fair Cow's Path Gift Card
$50

Starting bid

Gift Card for Fair Cow's Path Value $100 https://www.faircowspathfarm.com/
Fair Cow's Path Gift Card
$50

Starting bid

Gift Card for Fair Cow's Path Value $100 https://www.faircowspathfarm.com/
Under the Stars Camp Kit
$50

Starting bid

Two Army Cots in good condition, with carrying cases. Total Value: invaluable
Patriotic Quilt
$40

Starting bid

Patriotic Quilt Donated by Pieceables.
Patriotic Quilt
$40

Starting bid

Patriotic Quilt donated by Pieceables
Patriotic Quilt
$40

Starting bid

Patriotic Quilt Donated by Pieceables
Sedro-Woolley Rodeo Gift Basket!
$25

Starting bid

4 Tickets to the Sedro-Woolley Rodeo SW Rodeo hat SW Rodeo Shirt 3 Cooling Neck Wraps Valued at $150
Bowling Balls and Battle Axes Activity Package
$25

Starting bid

Win 4 - 2 free game bowling passes at Park Bowl $25 gift card to Bellingham Axe
Silver Reef Stay & Dine Hotel Package
$120

Starting bid

This package includes a one-night stay and $100 Dining Voucher, Valued at $249. https://www.silverreefcasino.com/

