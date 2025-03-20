Grundy County Sheriff's Police Foundation supporting Grundy County REACT.
REACT Gun Raffle
$20
Gun raffle for the following firearms: Sig Sauer P365X, Glock 43 X, and Mossberg 52282 12 gauge.
1st Draw - First Pick of 3 Guns, 2nd Draw- Second Pick, 3rd Draw- Last Gun Available.
Winner must possess a valid FOID card to obtain from a Federal Firearm Licensed Dealer.
