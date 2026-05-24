Група в Інституті Психологічної Зрілості

About this event
1. Індивідуальний план навчання розроблений під ваші психологічні потреби.
2. Емоційний реліз у груповому Телеграм-чаті 24/7 тривалістю 2 місяці (окрім неділі та понеділка).
3. Участь у групі емоційного релізу онлайн 2 рази на місяць (4 cесії).
4.Групова розстановка згідно динаміки групи.
5. Заняття для тіла та відновлення нервової системи з йоги, цигун та дихання.
6. Авторське запатентоване у США тестування на рівень тривоги, страхи та типи характеру за запатентованою методикою PersonaMatrix.
7. Доступ до 6-ти онлайн-курсів, які можна проходити у комфортному для себе режимі: "Нормально про ненормальних: про 10 типів характеру", "Фундаментальна психологія та метафізика", "Нейропсихологія емоцій", "Віч-на-віч зі страхом","Регуляція нервової системи", "Архітепічні програми".
8. БОНУС вартістю $1000 — 10 розстановок базових архетипічних програм у записі.
До всього перечисленого в груповому тарифі в індивідуальний ще входить індивідуальна розстановка по вашому запиту з 2-ма сертифікованими розстановщиками.
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