PROGRESA Fortaleciendo líderes, transformando familias.

Acceso a una consulta con uno de nuestros asesores asociados
Acceso bimensual a uno de nuestros grupos de apoyo y mentoria
Acceso a recursos digitales.
Acceso a algunos cursos gratuitos
Acceso a una consulta con uno de nuestros asesores asociados
Acceso bimensual a uno de nuestros grupos de apoyo y mentoria
Acceso a recursos digitales.
Acceso a algunos cursos gratuitos
Pro
$30
Renews monthly
Acceso a una sesión de asesoría privada bimensual con uno de nuestros asesores asociados
Acceso mensual a uno de nuestros grupos de apoyo y mentoría
Acceso a recursos digitales
Acceso ilimitado a cursos en línea
Acceso a webinars y convenciones
Acceso a una sesión de asesoría privada bimensual con uno de nuestros asesores asociados
Acceso mensual a uno de nuestros grupos de apoyo y mentoría
Acceso a recursos digitales
Acceso ilimitado a cursos en línea
Acceso a webinars y convenciones
Pro Fam
$65
Renews monthly
Acceso a todos los beneficios de la membresía Pro para los miembros de la familia
Acceso a clases de inglés dos veces al mes para dos miembros de la familia
Declaración de impuestos familiar (solo disponible en EE. UU.)
Acceso ilimitado a consultas breves con los asesores
Acceso a todos los beneficios de la membresía Pro para los miembros de la familia
Acceso a clases de inglés dos veces al mes para dos miembros de la familia
Declaración de impuestos familiar (solo disponible en EE. UU.)
Acceso ilimitado a consultas breves con los asesores
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!