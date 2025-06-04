Offered by

Non-Profit Payments

About the memberships

PROGRESA Fortaleciendo líderes, transformando familias.

Membresia Gratuita
Free

No expiration

Acceso a una consulta con uno de nuestros asesores asociados Acceso bimensual a uno de nuestros grupos de apoyo y mentoria Acceso a recursos digitales. Acceso a algunos cursos gratuitos
Pro
$30

Renews monthly

Acceso a una sesión de asesoría privada bimensual con uno de nuestros asesores asociados Acceso mensual a uno de nuestros grupos de apoyo y mentoría Acceso a recursos digitales Acceso ilimitado a cursos en línea Acceso a webinars y convenciones
Pro Fam
$65

Renews monthly

Acceso a todos los beneficios de la membresía Pro para los miembros de la familia Acceso a clases de inglés dos veces al mes para dos miembros de la familia Declaración de impuestos familiar (solo disponible en EE. UU.) Acceso ilimitado a consultas breves con los asesores

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!