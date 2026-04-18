GS Baseball Foundation Inc

Hosted by

GS Baseball Foundation Inc

About this raffle

GS Toreros Cooperstown Raffle 2026

Cooperstown Raffle
$20

Price per ticket- Enter for your chance to win one of two fantastic prizes!


First Prize-Yeti Roadie 48 Wheeled Cooler loaded with gift cards and adult beverages including-

425 EH TAYLOR KENTUCKY BOURBON WHISKEY

VEUVE CLICQUOT BRUT CHAMPAGNE

WOODFORD RESERVE KENTUCKY BOURBON

805 BLONDE ALE - 18 PACK

BOGLE WINE & VOUCHER 2 COMPLEMENTARY WINE, TASTINGS @ HEART OF THE DELTA

BENNETT’S RESTAURANT $50 GIFT CARD

COPPOLA WINE - 2017 CLARET

ROMBAUER - RED ZINFANDEL 2022 WINE

ROLLER KING SKATE 5 ADMISSIONS AND RENTALS PUNCH CARD

MOJOE’S CAFE $20 GIFT CARD

LEATHERBY’S ICE CREAM $15 GIFT CARD

NUYO YOGURT $30 GIFT CARD

STARBUCKS $25 GIFT CARD

DICK’S SPORTING GOODS $25 GIFT CARD

RANGE SHOOTING TARGETS

TOTAL ESTIMATED VALUE $1,121


Second Prize-A beautifully curated local produce basket donated from our very own GS Torero family, The Busalacchi’s Triple B Farmstead, featuring olive oil, fruit, nuts, honey and eggs.

Total estimated value $150

Bundle
$60
This includes 4 tickets

Buy 3 get 1 free!

Add a donation for GS Baseball Foundation Inc

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Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!