GS Toreros Cooperstown Raffle 2026

About this raffle
Price per ticket- Enter for your chance to win one of two fantastic prizes!
First Prize-Yeti Roadie 48 Wheeled Cooler loaded with gift cards and adult beverages including-
425 EH TAYLOR KENTUCKY BOURBON WHISKEY
VEUVE CLICQUOT BRUT CHAMPAGNE
WOODFORD RESERVE KENTUCKY BOURBON
805 BLONDE ALE - 18 PACK
BOGLE WINE & VOUCHER 2 COMPLEMENTARY WINE, TASTINGS @ HEART OF THE DELTA
BENNETT’S RESTAURANT $50 GIFT CARD
COPPOLA WINE - 2017 CLARET
ROMBAUER - RED ZINFANDEL 2022 WINE
ROLLER KING SKATE 5 ADMISSIONS AND RENTALS PUNCH CARD
MOJOE’S CAFE $20 GIFT CARD
LEATHERBY’S ICE CREAM $15 GIFT CARD
NUYO YOGURT $30 GIFT CARD
STARBUCKS $25 GIFT CARD
DICK’S SPORTING GOODS $25 GIFT CARD
RANGE SHOOTING TARGETS
TOTAL ESTIMATED VALUE $1,121
Second Prize-A beautifully curated local produce basket donated from our very own GS Torero family, The Busalacchi’s Triple B Farmstead, featuring olive oil, fruit, nuts, honey and eggs.
Total estimated value $150
Buy 3 get 1 free!
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Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!