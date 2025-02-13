One Spirit Engineering
St. Gerard Majella Guatemala Soap Micro Business
Window (sliding )
$145
Front Door (Custom Guatemalan made)
$550
Sliding Door Hardware
$110
Door panel (sliding door)
$60
Interior framing lumber (32 pcs)
$128
Paneling (interior) (14 pcs)
$518
Insulation (Foam Board) (18 pcs)
$342
Circuit Breaker Panel
$75
Circuit Breakers
$35
Wire 14ga
$50
Conduit and Elec. boxes
$55
Lighting
$80
Solar Panels (500w X 6)
$810
Charger/Inverter
$1,300
Lithium Batteries (48VDC)
$2,100
Paint (Ceiling White)
$65
Paint (Wall)
$115
Paint (Accent Wall)
$45
Paint (Trim)
$45
Paint (Exterior)
$130
Painting supplies (rollers, tape, etc.)
$130
Heat Pump (A/C, Heat)
$900
Shelving
$95
Rack for shelving
$125
Vinyl flooring
$550
Trim
$35
Workbench/Desk
$165
Utility Sink
$370
Utility Sink faucet
$70
5gal. buckets
$35
10 gal. dispenser
$80
Stainless Steel chemical dispenser
$75
Awning Metal Roofing
$550
Awning Front Porch framework
$110
Rack for solar panels
$100
Folding chairs
$40
Decorative Panels
$80
Shipping Container
$3,125
Shipping Cost to Guatemala
$5,500
Internet Connectivity
$125
Miscellaneous
$500
