Gulf Coast Minority Chamber of Commerce Annual Meeting 2026

About this event
Enjoy the full program with access to all main activities. Check payment is also available, please email [email protected].
Table Sponsor – $250
Perfect for small businesses wanting visibility and presence.
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Exclusivity.
Presenting Sponsor – $5,000 (Exclusive)
Top-tier sponsor with maximum exposure.
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Leadership Sponsor – $2,500
High-visibility sponsorship for community leaders.
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Supporting Sponsor – $1,000
Ideal for businesses wanting strong brand placement.
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Community Sponsor – $500
Great for businesses wanting broader exposure.
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