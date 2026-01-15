Gulf Coast Minority Chamber Of Commerce Inc

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Gulf Coast Minority Chamber Of Commerce Inc

About this event

Gulf Coast Minority Chamber of Commerce Annual Meeting 2026

3200 W De Soto St

Pensacola, FL 32505, USA

Single Ticket
$25

Enjoy the full program with access to all main activities. Check payment is also available, please email [email protected].

Table Sponsorship
$250

Table Sponsor – $250

Perfect for small businesses wanting visibility and presence.

  • Table for 8 guests
  • Business signage on table
  • Name listed in event program
  • Recognition during the event
  • Social media thank-you post

heck payment is also available, please email [email protected].

Presenting Sponsor
$5,000

Exclusivity.

Presenting Sponsor – $5,000 (Exclusive)

Top-tier sponsor with maximum exposure.

  • Naming rights: “GCMCC Annual Meeting presented by [Sponsor]”
  • Two tables for 16 guests (premium seating)
  • Top logo placement on all event materials
  • On-stage recognition and speaking opportunity (2–3 minutes)
  • Logo on step-and-repeat or photo backdrop
  • Featured social media campaign (4+ posts)
  • Logo in all email blasts
  • Press release recognition
  • Post-event thank-you video or featured graphic

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Leadership Sponsor
$2,500

Leadership Sponsor – $2,500

High-visibility sponsorship for community leaders.

  • Table for 8 guests (priority seating)
  • Prominent logo placement on all event materials
  • Verbal recognition during program
  • Opportunity to give brief welcome (1–2 minutes)
  • Social media spotlight (3 posts)
  • Logo included in press release (if applicable)
  • Opportunity to place branded item at each seat
  • Post-event recognition graphic

Check payment is also available, please email [email protected].

Supporting Sponsor
$1,000

Supporting Sponsor – $1,000

Ideal for businesses wanting strong brand placement.

  • Table for 8 guests
  • Logo on event signage and digital promotions
  • Logo on event screen (if applicable)
  • Recognition from podium
  • Social media spotlight (2 posts)
  • Option to include promo item on tables
  • Inclusion in email marketing thank-you

Check payment is also available, please email [email protected].

Community Sponsor
$500

Community Sponsor – $500

Great for businesses wanting broader exposure.

  • Table for 8 guests
  • Business logo on event signage
  • Name listed in program
  • Recognition from the podium
  • Social media sponsor spotlight (1 post)
  • Inclusion in post-event thank-you graphic

Check payment is also available, please email [email protected].

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