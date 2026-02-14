Gunner Thames Foundation Rodeo 2026 Sponsorship

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About this event
Logo On GTMF - Linked To Your Business Website Logo On GTMF Social Media Arena Banner & Sponsor Flag Used In Flag Presentation Logo On Adverting Posters Announcer Sponsor Call Out During Rodeo Custom Sponsor Buckle 2 Custom Cups 30 Branded T-shirts Printed & Thrown To Crowd @ Rodeo Your Company Truck Displayed @ Entrance Gate FREE BOX -10 Tickets Per Night 2 Parking Passes
Logo On GTMF - Linked To Your Business Website Logo On GTMF Social Media Arena Banner & Sponsor Flag Used In Flag Presentation Logo On Adverting Posters Announcer Sponsor Call Out During Rodeo 2 Custom Cups Free Box -10 Tickets Per Night 2 Parking Passes
Logo On GTMF - Linked To Your Business Website Logo On GTMF Social Media Arena Banner & Sponsor Flag Used In Flag Presentation Logo On Adverting Posters Announcer Sponsor Call Out During Rodeo Custom Cup 10 VIP Seats per Night 1 Parking Pass
Logo On GTMF - Linked To Your Business Website Logo On GTMF Social Media Arena Banner & Sponsor Flag Used In Flag Presentation Logo On Adverting Posters Announcer Sponsor Call Out During Rodeo 5 VIP Seats per Night 1 Parking Pass
Arena Banner 8 General Admission Tickets
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