Greenwood Lake Lions Club, Inc.

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About this event

GWL Lions Club Springtime Tricky Tray PRE-SALE Admissions tickets)

40 Mountain Lakes Ln

Greenwood Lake, NY 10925, USA

$25 PRE-SALE ADMISSION BUNDLE
$25
Available until Apr 30

This bundle includes one Tier 1 sheet (value $25), 1 admission which includes a three-course dinner. (Total value of bundle $35)

$50 PRE-SALE ADMISSION BUNDLE
$50
Available until Apr 30

This bundle includes one Tier 1 sheet (value $25), two Tier 2 sheets (value $40, one admission ticket which includes a three-course dinner. (Total value of bundle $65.)

$75 PRE-SALE ADMISSION BUNDLE
$75
Available until Apr 30

This bundle includes one Tier 1 sheet (value $25), three Tier 2 sheets (value $60), three 50/50 raffle tickets (value $10), one admission ticket which includes a three-course dinner. (Total value of bundle $95.)

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