GWL Lions Club Springtime Tricky Tray PRE-SALE Admissions tickets)

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This bundle includes one Tier 1 sheet (value $25), 1 admission which includes a three-course dinner. (Total value of bundle $35)
This bundle includes one Tier 1 sheet (value $25), two Tier 2 sheets (value $40, one admission ticket which includes a three-course dinner. (Total value of bundle $65.)
This bundle includes one Tier 1 sheet (value $25), three Tier 2 sheets (value $60), three 50/50 raffle tickets (value $10), one admission ticket which includes a three-course dinner. (Total value of bundle $95.)
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