Greater Worcester Opera, Inc.

Offered by

Greater Worcester Opera, Inc.

About the memberships

GWO Membership

Supporter
$20

Renews yearly on: December 31

Benefits - name listed on programs and website

Benefactor
$50

Renews yearly on: December 31

Benefits - name listed on programs and website, and two tickets to either the Winter Cabaret or a Summer Concert

Sustainer
$100

Renews yearly on: December 31

Benefits - name listed on programs and website, two tickets to the Winter Cabaret, and two tickets to a Summer Concert

Grand Patron
$500

Renews yearly on: December 31

Benefits - name listed on programs and website, two tickets to the Winter Cabaret, two tickets to a Summer Concert, and printed thanks in a special ad in our June production

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