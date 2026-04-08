GWO Membership

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About the memberships
Renews yearly on: December 31
Benefits - name listed on programs and website
Renews yearly on: December 31
Benefits - name listed on programs and website, and two tickets to either the Winter Cabaret or a Summer Concert
Renews yearly on: December 31
Benefits - name listed on programs and website, two tickets to the Winter Cabaret, and two tickets to a Summer Concert
Renews yearly on: December 31
Benefits - name listed on programs and website, two tickets to the Winter Cabaret, two tickets to a Summer Concert, and printed thanks in a special ad in our June production
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