GYTFC Fundraising Buy Out Options

Gateway Midget Football Cheerleading Association

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Fundraising Packet Pick-up
$75

This covers 2 bingo tickets (2x$25) & your $25 raffle basket donation. This amount is due from every family, regardless of number of participating athletes.

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Raffle Ticket - 1 Athlete
$100

This covers your 10 raffle tickets required to sell for 1 athlete (10 x $10)

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Raffle Ticket - 2 Athletes
$150

This covers your 15 raffle tickets required to sell for 2 athletes (15 x $10)

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Raffle Ticket - 3 Athletes
$200

This covers your 20 raffle tickets required to sell for 3 athletes (20 x $10)

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