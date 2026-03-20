GYTFC Fundraising Buy Out Options

Offered by
About this shop
This covers 2 bingo tickets (2x$25) & your $25 raffle basket donation. This amount is due from every family, regardless of number of participating athletes.
This covers your 10 raffle tickets required to sell for 1 athlete (10 x $10)
This covers your 15 raffle tickets required to sell for 2 athletes (15 x $10)
This covers your 20 raffle tickets required to sell for 3 athletes (20 x $10)
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!