Habitat for Humanity of the Lehigh Valley's Silent Auction

38 Main St, Hellertown, PA 18055

Tiffany Style Lamp item
Tiffany Style Lamp
$25

DESCRIPTION: This stained glass Tiffany style lamp will light up any space. Its warm light highlights the leaves and grape design on the shade. DIMENSIONS: 17” diameter x 28” tall. COMPARABLES: Similar items found online range from $40 - $75.
Marine Ship's Bell Clock item
Marine Ship's Bell Clock
$350

DESCRIPTION: Metal ship's clock circa 1940s, dial marked "Chelsea Clock Co." " U.S. Maritime Commission." It is missing the winding key. The Chelsea Company is renowned for making clocks for US Navy warships during the Second World War. DIMENSIONS: 25 cm diameter x 4" tall. COMPARABLES: Etsy has a WWII 1944 Chelsea Ships Bell Clock for $716.80. eBay has a Chelsea Ships Bell Clock with key 1945 for $750.
Vintage Matchbox Lesney England 48 Carry Case (+ 27 cars) item
Vintage Matchbox Lesney England 48 Carry Case (+ 27 cars)
$100

DESCRIPTION: This 1980 carry case is the ultimate way to hold your Hot Wheels or Matchbox collection. Shaped like a race car, it has 4 removable trays holding 12 vehicles each. A small plastic flap closes the case. 27 cars are included ranging from dragsters to double decker busses to Batmobiles. DIMENSIONS: 19" long x 7" wide x 4" tall. Weighs about 2 lbs. 27 cars included. COMPARABLES: The blue case alone is online for $30 - $40, and the 27 cars inside total around $380.
Mid Century Rocks Glasses in Gold Caddy item
Mid Century Rocks Glasses in Gold Caddy
$35

DESCRIPTION: Cocktail lovers! Here's a classic 1950 beverage set to add class to your next party. These Libbey lowball glasses enable eight of your friends to enjoy your cocktails, and includes an ice bucket to keep things chill. Metal carrier has a coil handle. DIMENSIONS: Caddy: 13” long x 13” wide x 10” tall. Small glasses: 3.25” diameter x 3.5” tall. Ice bucket: 6” diameter x 5” tall. COMPARABLES: eBay offers an exact match for $149.99.
Antique Union Machinist Tool Box item
Antique Union Machinist Tool Box
$100

DESCRIPTION: This is an antique Union tool box from circa 1915-1919 stocked full with machinist tools and is perfect for tool collectors and enthusiasts. Most tools are engraved with the original owner’s name or initials and are in good condition. DIMENSIONS: 20" long x 12.5" tall x 8" deep. COMPARABLES: The tool box itself ranges from $100-$300. The L.S. Starrett 12 inch Combination Square ranges from $100-$175, and the L.S. Starrett Surface Gauge ranges from $75-$250. The rest of the tools combined are worth around $150-$200. The overall total ranges from $425 - $925.
Handmade Fold Art Horse and Cart Riding Toy item
Handmade Fold Art Horse and Cart Riding Toy
$25

DESCRIPTION: This charming one-of-a-kind child's riding toy has a flat, painted galloping horse with added legs, mounted on a wheel, pulling a two wheeled cart with a wooden bench seat. There are metal pedals and a steering mechanism mounted on the horse's back, controlled by leather straps. DIMENSIONS: 44" long x 25.75" tall. COMPARABLES: This is a unique item. Similar folk art horse and cart toys found online ranged from $85, to $400, to $1,250.
Amber Murano Glass Swirl Bowl item
Amber Murano Glass Swirl Bowl
$40

DESCRIPTION: This Murano Glass bowl was handmade in Venice, Italy by world renowned glass blowers. Crafted with white crystal and glass, its sweeping design is the perfect addition to any collection. DIMENSIONS: 10” diameter x 7.5” tall. COMPARABLES: eBay offers an exact match for $85, and Poshmark offers it for $75.
Brazilian Jacaranda Wood Tray by Jean Gillon item
Brazilian Jacaranda Wood Tray by Jean Gillon
$110

DESCRIPTION: This beautiful wooden tray is crafted out of Jacaranda wood by renowned designer Jean Gillon. Romanian born Gillon created many types of wood art ranging from bowls to furniture. The Jacaranda wood is ideal for handcrafting decorative pieces due to its color and grain. DIMENSIONS: 24” long x 7” wide x 1.5” tall. COMPARABLES: Listed on Chairish for $475 and 1stDibs for $500. Other pieces by Gillion range from $200 - $1250.
Fenton White Milk Glass Lamp item
Fenton White Milk Glass Lamp
$75

DESCRIPTION: This Fenton lamp features thick milk glass globes in the poppy pattern with a profusion of embossed poppy flowers and leaves, and will fit perfectly in your parlor. The clear glass chimney is visible above the ruffled top. The lamp has a bulb in the top and a night light bulb in the bottom, which can be turned on together or independently. American made. DIMENSIONS: 23" tall x 9" wide. COMPARABLES: Exact matches on Etsy and eBay range from $300 to $379.
Impressive Limoges Porcelain Platter item
Impressive Limoges Porcelain Platter
$25

DESCRIPTION: Highly collectable, Limoges porcelain is hard-paste porcelain produced by factories in the city of Limoges, France in the beginning of the late 18th century, and remains today as the premier manufacturer in France. This outstanding tray or platter has the "wow" factor collectors love. Its unusual shape, hand painted floral decorations, gold trim, and gold painted center medallion is made to impress. Use as a centerpiece or as a server. DIMENSIONS: 20" long x 16" wide x 1.5" tall. COMPARABLES: No exact match was found online. Ff-antiques offers a similar pink and white presentation cake plate for $210. Etsy offers a rectangular 17" x 11.5" platter for $89.90.
Horse Head Porcelain Sculpture item
Horse Head Porcelain Sculpture
$40

DESCRIPTION: This striking Art Deco style ceramic sculpture is perfect for any horse lover. The mane is curled, the ears are erect, and the nostrils flared. Finished in a soft gray glaze. DIMENSIONS: 23" tall. COMPARABLES: No exact matches online. The closest was a 15" high Chinese porcelain horse bust for $175. Similarly, there was a Mid-Century Modern Plaster Horse Head Bust, Stallion Sculpture on Chairish for $1,008.
Aqua Gold Murano Glass Bowl item
Aqua Gold Murano Glass Bowl
$45

DESCRIPTION: This clam shell shaped bowl is likely made by Murano Glass in Venice, Italy around 1960. The aqua blends perfectly with the gold hues to create a stunning piece. DIMENSIONS: 10” long x 7” wide x 4.5” tall. COMPARABLES: An exact match sold on Harp Gallery Antiques for $195.
Vintage 1958 Barbie Doll Case with 2 Barbies and Clothes item
Vintage 1958 Barbie Doll Case with 2 Barbies and Clothes
$20

DESCRIPTION: This vintage 1958 Barbie Doll case is perfect for any Barbie lover who wants to add to their collection. The case includes compartments for one Barbie and all her clothes and accessories. Two Barbies and several clothing items and accessories are included with the case. DIMENSIONS: 10.25” long x 2.75” deep x 12” tall. COMPARABLES: Various online vendors list the case for $20 - $70.
Vintage Alabaster Table Lamp item
Vintage Alabaster Table Lamp
$35

DESCRIPTION: This Italian Neoclassic urn style table lamp is a classic design that will brighten any room, regardless of style. This alabaster lamp is solidly made in Italy. May need some repairs to become functional. DIMENSIONS: Lamp: 4.5” long x 4.5” wide x 30” tall. Shade: 13” tall x 17” diameter. COMPARABLES: 1stDibs sold an exact match pair for $2,125. Etsy offers a 30" exact match for $150.
Vintage Budweiser Beer Electric Pocket-Watch Style Clock
$15

DESCRIPTION: This vintage Budweiser clock is a perfect addition to your decor collection. It is made of lightweight plastic, and runs on electricity. Light bulbs are not included. DIMENSIONS: 12” diameter x 17” tall x 3” deep. COMPARABLES: eBay offers this item from between $50 - $250.
Two Ceramic Benihana Tiki Mugs item
Two Ceramic Benihana Tiki Mugs
$15

DESCRIPTION: With an opening in the back and a hole for straws in the front, these cute collectable Benihana mugs are fun for everyone to enjoy. These mugs are from the Hibachi chain Benihana, and are not currently available in their store with the straw hold feature. DIMENSIONS: 4-5” wide x 3” deep x 7.5” tall. COMPARABLES: eBay offers $15 - $35 for one Buddha mug, and $30 - $40 for a pair.
Antique Buffalo Pottery Chocolate Pot item
Antique Buffalo Pottery Chocolate Pot
$25

DESCRIPTION: This beautiful pitcher was made in 1916, and is adorned with an elegant rose pattern. The 2 qt capacity is perfect for serving beverages or displaying. DIMENSIONS: 6” long x 5” wide x 11.5” tall. COMPARABLES: eBay sells exact matches for $40 - $75.
Vintage Chinese Fisherman Wood Carving item
Vintage Chinese Fisherman Wood Carving
$15

DESCRIPTION: This authentic wood carving is perfect for any Asian art collectors. The fisherman's joyous expression will light up any collection. DIMENSIONS: 3” long x 3” wide x 10” tall. COMPARABLES: An exact match sold on eBay for $44.
Fitz & Floyd Vintage Ceramic Rooster item
Fitz & Floyd Vintage Ceramic Rooster
$35

DESCRIPTION: If you are in need of a large ceramic rooster sitting atop a pile of vegetables, you are in luck! This vintage Fitz and Floyd piece is perfect as a centerpiece or to display on a shelf. DIMENSIONS: 15” tall x 12” long x 7” wide. COMPARABLES: eBay offers an exact match for $65, and Etsy offers one for $99.
German Shepherd Statues item
German Shepherd Statues
$40

DESCRIPTION: These identical German Shepherd statues make great bookends or doorstops. They will add style to any dog lover's home. DIMENSIONS: 2 identical pieces, 7” long x 2” wide x 4.5” tall. COMPARABLES: The closest match found online sold for $145. Other similar statues sold for $75 - $250.
Vintage Brass Smudge Pot Fire Starter item
Vintage Brass Smudge Pot Fire Starter
$10

DESCRIPTION: This vintage fire starter includes a pot and a stick and can be used to light a flame or for decoration. DIMENSIONS: Pot: 6” diameter x 4.25” tall. Stick: 10” long x 2.25” diameter. COMPARABLES: Poshmark offers an exact match for $49.
Fish Shaped Carving Fork and Knife item
Fish Shaped Carving Fork and Knife
$17

DESCRIPTION: This unique carving set was likely crafted in India in the 1960s. The fork and knife are encased in a wooden fish shaped sheath. DIMENSIONS: 17” long x 1.5” wide x 3” tall. COMPARABLES: eBay offers an exact match for $45, and Etsy offers it at $99.
Metal Panning for Gold Sculpture item
Metal Panning for Gold Sculpture
$15

DESCRIPTION: This is a unique copper sculpture by T. Begay. It features a man panning for gold with his pickaxe. DIMENSIONS: 7” long x 7” wide x 10” tall. COMPARABLES: No exact matches found online, but similar pieces sold for around $30.
Vintage Brass Golf Caddy Doorstop item
Vintage Brass Golf Caddy Doorstop
$40

DESCRIPTION: This vintage doorstop features a golf caddy toting a flag and a bag of clubs and is perfect for any golf lover. DIMENSIONS: 8” long x 3” wide x 15” tall. COMPARABLES: Exact matches sold on eBay for $85 and Etsy for $162.
Japanese Porcelain Bowl item
Japanese Porcelain Bowl
$12

DESCRIPTION: This unique piece features a floral pattern on a sky blue backdrop. The Japanese porcelain bowl is perfect for serving or displaying. DIMENSIONS: 8.5” diameter x 2.25” tall. COMPARABLES: No exact matches found online, but similar pieces sold for around $30.
Japanese Glass Fishing Float item
Japanese Glass Fishing Float
$35

DESCRIPTION: This huge Japanese fishing float was once used to keep fishing nets from drifting away. Now this iridescent glass orb can be used to decorate your space. DIMENSIONS: 12" diameter. Heavy. COMPARABLES: Item ranges from $150 - $200 on Etsy.
Vintage Dorothy Thorpe Pretzel Twisted Lucite Candlesticks item
Vintage Dorothy Thorpe Pretzel Twisted Lucite Candlesticks
$250

DESCRIPTION: This lucite pretzel twisted candlestick can hold two candles and was made by Dorothy Thorpe. Thorpe was a renowned midcentury glassware designer. DIMENSIONS: 8” x 8” x 8." COMPARABLES: An exact match sold on 1stDibs for $775. Similar Thorpe candlesticks sold for $650 - $950 on 1stDibs.
Vintage No. 66 Garza Machete Knife with Sheath item
Vintage No. 66 Garza Machete Knife with Sheath
$25

DESCRIPTION: This vintage No. 66 machete is made by the Colombian company Garza. It comes with a decorated fringed leather sheath with belt loops. DIMENSIONS: 25” machete, 28” case, 32” combined length. COMPARABLES: Close matches sold on eBay and Etsy for $113 - $125.
1974 Revolving Seesaw Musical Figurine item
1974 Revolving Seesaw Musical Figurine
$10

DIMENSIONS: This vintage musical figuring is from the Kim "Love Is..." collection. "Love is...a series of ups and downs." DIMENSIONS: 6” diameter x 7.5” tall. COMPARABLES: An exact match sold on eBay for $40.
Antique Shepard Company Stoneware Jug item
Antique Shepard Company Stoneware Jug
$100

DESCRIPTION: This antique stoneware jug will add depth to any space and can be displayed solo or used as a vase. DIMENSIONS: 11.5” tall x 7” diameter, 1 gallon volume. COMPARABLES: eBay sold an exact match for $221.
Greek Naxos Sphinx Sculpture Replica item
Greek Naxos Sphinx Sculpture Replica
$15

DESCRIPTION: The original Sphinx of Naxos was created in 560 BCE to guard Apollo's temple in ancient Greece. This replica encapsulates all the grandeur or the original sphinx while being able to fit on your shelf. DIMENSIONS: 6” long x 3” wide x 9” tall. COMPARABLES: Found on eBay for between $20 - $45.
Pasabahce Turkish Blue and Gold Glass Bowl item
Pasabahce Turkish Blue and Gold Glass Bowl
$15

DESCRIPTION: This gold lined periwinkle bowl was designed by Turkish glassware manufacturer Pasabahce. It is the perfect pop of elegant color to add to your collection. DIMENSIONS: 7” diameter x 5” tall. COMPARABLES: Similar products sold online for $30.
Vintage Wood and Ribbed Glass Washboard item
Vintage Wood and Ribbed Glass Washboard
$20

DESCRIPTION: This ribbed glass washboard adds a vintage touch to your space and reads: “Ideal for silks, hosiery and lingerie or handkerchiefs. Just the right size to fit a bucket, pail or lavatory. Packs easily into suit case or traveling bag. Columbus Washboard Co., Columbus, Ohio.” DIMENSIONS: 17” long x 8.5” wide x 1.25” thick. COMPARABLES: Multiple sites sell this item for around $40.
Grolsch Premium Lager Keg Lamp item
Grolsch Premium Lager Keg Lamp
$20

DESCRIPTION: This is a one of a kind lamp that features a Grolsch Premium Lager Keg as the base. Its unique design will light up any space. DIMENIONS: 6.5” diameter x 20.5” tall. Bulb not included. COMPARABLES: This is a unique item, but just the keg sold on eBay for $20.
Spartus Corporation Backwards Bar Pocket Watch Style Clock item
Spartus Corporation Backwards Bar Pocket Watch Style Clock
$30

DESCRIPTION: Don't be confused by this Spartus backwards clock! The face is reversed and the hands move counter clockwise on this funky pocket watch style clock. A "Bar is Closed" sign accompanies the clock. DIMENSIONS: Clock: 7.5” diameter x 2.5” thick. Sign: 6” x 6”. COMPARABLES: Exact matches sold on eBay for $42 and $80.
Vintage Brass Pegasus Bell item
Vintage Brass Pegasus Bell
$10

DESCRIPTION: This adorable Pegasus bell is the perfect addition to any vintage collection. The brass gives it a nice strong ring. DIMENSIONS: 3.5” diameter x 6” tall. COMPARABLES: Exact matches sold on eBay for $15 and $25.
William & Smith Steering Wheel Clock item
William & Smith Steering Wheel Clock item
William & Smith Steering Wheel Clock
$20

DESCRIPTION: This battery powered steering wheel clock is a unique item to add to any car enthusiast's shelf. DIMENSIONS: 10" diameter. COMPARABLES: Found on eBay for $40.
Michelob Beer Neon Sign item
Michelob Beer Neon Sign
$40

DESCRIPTION: This neon Michelob sign brings an added pop to any wall. DIMENSIONS: 18” long x 18” tall x 5” deep. COMPARABLES: Exact matches found on eBay for $75 and $120.
Hand Carved Chinese Lantern with Tassels item
Hand Carved Chinese Lantern with Tassels
$30

DESCRIPTION: Originally from the Great Wall Sheraton Hotel in Beijing, China, this beautiful wood lantern holder adorned with seven tassels will shine bright with a lantern inside of it. DIMENSIONS: 17.5” diameter x 16” tall. COMPARABLES: No exact matches found online, but a similar model sold for $60.
Brown and Green Stone Bowl item
Brown and Green Stone Bowl
$30

DESCRIPTION: This is a beautiful stone bowl made of either crystal, onyx, or jasper. Several hues of green and brown are present on the smooth interior and the exposed rough rim. DIMENSIONS: 9.5” long x 8” wide x 3” tall, heavy. COMPARABLES: Similar items sold for $45 and $120 on eBay.
Vintage Lady Head Vases item
Vintage Lady Head Vases
$60

DESCRIPTION: This set of 7 ceramic vases were made between 1956 - 1962 in Japan and Cleveland, Ohio. Several of the ladies are wearing pearl necklaces and earrings. DIMENSIONS: Large vases (x5): 6.5” tall x 4.5” wide x 3” long. Small vases (x2): 4.5” tall x 3” wide x 2” long. COMPARABLES: Live Auctioneers sold one vase for $18 - $30, bringing the total for all 7 vases to $126 - $210.
Handmade Wooden Car & Truck Toy item
Handmade Wooden Car & Truck Toy
$40

DESCRIPTION: Handmade by Nazareth resident Lester S. Kemmerer (1929 - 2020), this charming set of wooden toys is a perfect addition to any collection. DIMENSIONS: Car: 11” long x 5.5” wide x 6” tall. Truck: 13” long x 5” wide x 6.5” tall. COMPARABLES: A similar car piece sold on Etsy for $45 and $54. A similar truck toy sold on eBay for $90. A similar pair of toys sold for $85 on Etsy.
Ceramic Weeping Gold Pitcher item
Ceramic Weeping Gold Pitcher
$10

DESCRIPTION: This ceramic pitcher was crafted by Holley Ross Pottery, a pike county business that has since shut down. This piece of china offers a beautiful 22 karat gold finish. DIMENSIONS: 3” diameter x 8.25” tall. COMPARABLES: Exact matches sold on Etsy for $15 - $35.
Vintage VaporAll Electric Humidifier item
Vintage VaporAll Electric Humidifier
$10

DESCRIPTION: This vintage VaporAll humidifier was once used practically in homes, but due to its missing parts, now it can be used for display in your collection. DIMENSIONS: 10” long x 8.5” wide x 15” tall. COMPARABLES: With all parts, this item sold on eBay for $89, $150.
Ceramic Blue and Red Parrot Lamp item
Ceramic Blue and Red Parrot Lamp
$100

DESCRIPTION: This unique lamp features two colorful parrots, one red and one blue, as well as a parrot topper. DIMENSIONS: 5” diameter x 21” tall. COMPARABLES: A similar lamp sold on eBay for $200.
Set of Vintage Troll Toys item
Set of Vintage Troll Toys
$200

DESCRIPTION: This set of 12 Dam Things troll dolls from 1984 are perfect to add to any vintage toy collection. DIMENSIONS: 7" tall. COMPARABLES: The purple trolls sold on Etsy for $57, and the trolls with white hair sold for $20. A brand new red haired troll sold for $300 on Mercari.The total for all 12 trolls is around $400 - $500.

