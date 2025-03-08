Habitat for Humanity of Southwest Alabama

Hosted by

Habitat for Humanity of Southwest Alabama

About this event

Swing FORE! Habitat ⛳️ Topgolf Tournament Fundraiser

1250 Satchel Paige Dr

Mobile, AL 36606, USA

VIP Sponsor
$1,200
• The highest level of sponsorship • 1 Team of 6 players • 1 Semi Private Topgolf Bay in VIP area • Heavy hors d'oeuvres + bottomless sodas • 2 beer buckets + 2 cocktail tickets per player • Company logo placement on event signage, bay sign, & tournament screens • Premium logo placement on all marketing materials, Event website and Event T-shirt • Opportunity to place company promotional items in participant gift bags • 6 Hole in one entries, 6 longest drive entries and 6 raffle tickets per player • 4 Spectator tickets
Bay Sponsor
$600
• 1 Team - Top Golf Bay for 6 players • Heavy hors d'oeuvres + bottomless sodas • 2 beer buckets • Company logo placement on event signage, bay sign & Tournament Screens • logo on all marketing materials, event website and Event T-shirt • Opportunity to place company promotional items in participant gift bags • 3 Hole in one entries, 3 longest drive entries and 3 raffle tickets per player. • 2 Spectator tickets
Food Sponsor
$650
• 1 Team - Topgolf Bay for 6 players • Heavy hors d'oeuvres + bottomless sodas • 2 beer buckets • Company logo placement on event signage, bay sign & tournament screens • logo on all marketing materials, event website and event T-shirt • Opportunity to place company promotional items in participant gift bags • 3 hole in one entries, 3 longest drive entries and 3 raffle tickets per player. • Logo signage in food area
Beverage Sponsor
$1,200
• 1 Team - Topgolf Bay for 6 players • Heavy hors d'oeuvres + bottomless sodas • 2 beer buckets • Company logo placement on event signage, bay sign , & tournament Screens • logo on all marketing materials, event website and event T-shirt • Opportunity to place company promotional items in participant gift bags • 6 Hole in one entries, 6 longest drive entries and 6 raffle tickets per player • Logo on event koozies + beer bucket tags • Logo signage on bar • 4 spectator tickets • Beer bucket selection limited to selected brands if sponsored by beverage company
Hole in One Sponsor
$650
• Same as Bay Sponsorship • + Logo signage on Hole in one area (last hole on mini golf course) • announcement / Presentation of Hole in one winner
Longest Drive Sponsor
$650
• Same as Bay Sponsorship • + Logo signage on Longest drive bay • announcement / Presentation of Longest drive winner
Friends of Habitat Sponsor
$150
• Company Logo placement on event signage, marketing materials, event website and event T-shirt • 3 Raffle tickets
Team Registration (Non Sponsor)
$500
• 6 players Tournament entry • Heavy hors d'oeuvres • Bottomless Sodas • 3 Hole in one, entries, 3 longest drive entries and 3 raffle tickets
Individual Registration (Non Sponsor)
$125
• 1 player Tournament entry • Heavy hors d'oeuvres • Bottomless sodas • 3 Hole in one, entries, 3 longest drive entries and 3 raffle tickets
Add a donation for Habitat for Humanity of Southwest Alabama

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!