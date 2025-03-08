Swing FORE! Habitat ⛳️ Topgolf Tournament Fundraiser

• The highest level of sponsorship
• 1 Team of 6 players
• 1 Semi Private Topgolf Bay in VIP area
• Heavy hors d'oeuvres + bottomless sodas
• 2 beer buckets + 2 cocktail tickets per player
• Company logo placement on event signage, bay sign, & tournament screens
• Premium logo placement on all marketing materials, Event website and Event T-shirt
• Opportunity to place company promotional items in participant gift bags
• 6 Hole in one entries, 6 longest drive entries and 6 raffle tickets per player
• 4 Spectator tickets
Bay Sponsor
$600
• 1 Team - Top Golf Bay for 6 players
• Heavy hors d'oeuvres + bottomless sodas
• 2 beer buckets
• Company logo placement on event signage, bay sign & Tournament Screens
• logo on all marketing materials, event website and Event T-shirt
• Opportunity to place company promotional items in participant gift bags
• 3 Hole in one entries, 3 longest drive entries and 3 raffle tickets per player.
• 2 Spectator tickets
Food Sponsor
$650
• 1 Team - Topgolf Bay for 6 players
• Heavy hors d'oeuvres + bottomless sodas
• 2 beer buckets
• Company logo placement on event signage, bay sign & tournament screens
• logo on all marketing materials, event website and event T-shirt
• Opportunity to place company promotional items in participant gift bags
• 3 hole in one entries, 3 longest drive entries and 3 raffle tickets per player.
• Logo signage in food area
Beverage Sponsor
$1,200
• 1 Team - Topgolf Bay for 6 players
• Heavy hors d'oeuvres + bottomless sodas
• 2 beer buckets
• Company logo placement on event signage, bay sign , & tournament Screens
• logo on all marketing materials, event website and event T-shirt
• Opportunity to place company promotional items in participant gift bags
• 6 Hole in one entries, 6 longest drive entries and 6 raffle tickets per player
• Logo on event koozies + beer bucket tags
• Logo signage on bar
• 4 spectator tickets
• Beer bucket selection limited to selected brands if sponsored by beverage company
Hole in One Sponsor
$650
• Same as Bay Sponsorship
• + Logo signage on Hole in one area (last hole on mini golf course)
• announcement / Presentation of Hole in one winner
Longest Drive Sponsor
$650
• Same as Bay Sponsorship
• + Logo signage on Longest drive bay
• announcement / Presentation of Longest drive winner
Friends of Habitat Sponsor
$150
• Company Logo placement on event signage, marketing materials, event website and event T-shirt
• 3 Raffle tickets
Team Registration (Non Sponsor)
$500
• 6 players Tournament entry
• Heavy hors d'oeuvres
• Bottomless Sodas
• 3 Hole in one, entries, 3 longest drive entries and 3 raffle tickets
Individual Registration (Non Sponsor)
$125
• 1 player Tournament entry
• Heavy hors d'oeuvres
• Bottomless sodas
• 3 Hole in one, entries, 3 longest drive entries and 3 raffle tickets
Add a donation for Habitat for Humanity of Southwest Alabama
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!