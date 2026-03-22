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About this event

HackConRD 2026

Santo Domingo

RD

Acceso a la Misión
$10

Tu aporte abre la puerta para que más personas den su primer paso en ciberseguridad. Contribuyes a que participantes accedan a una experiencia guiada donde aprenderán a identificar señales sospechosas y pensar como defensores desde el primer momento.

Analista en Entrenamiento
$25

Ayudas a formar nuevos talentos que aprenderán a recolectar y entender telemetría real (logs y eventos). Tu donación impulsa habilidades prácticas que preparan a los participantes para enfrentar amenazas actuales con criterio, no solo herramientas.

Defensor Activo
$50

Con tu apoyo, los participantes pueden profundizar en el análisis de ataques como phishing y uso de cuentas válidas. Estás financiando aprendizaje aplicado que permite detectar patrones reales y tomar decisiones informadas en escenarios críticos.

Investigador Senior
$75

Tu donación fortalece la capacidad de análisis avanzado: correlación de datos, identificación de movimiento lateral (RDP) y validación basada en evidencia. Estás ayudando a formar profesionales que no solo detectan amenazas, sino que entienden el “por qué” detrás de cada hallazgo.

Comandante SOC
$100

Lideras el impacto. Gracias a ti, los participantes desarrollan pensamiento estratégico, aprenden a guiar la IA con prompts efectivos y generan reportes claros y accionables. Estás contribuyendo a formar la próxima generación de líderes en defensa cibernética.

Parcho de Semilla Cyber item
Parcho de Semilla Cyber
$10

Siembra Hoy Defiende Mañana

T-Shirts de Semilla Cyber item
T-Shirts de Semilla Cyber
$30

Semilla en la red.

Gorra de Semilla Cyber item
Gorra de Semilla Cyber
$35

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