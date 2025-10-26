MID-FLORIDA POP WARNER FOOTBALL CONFERENCE, INC.

Offered by

MID-FLORIDA POP WARNER FOOTBALL CONFERENCE, INC.

About the memberships

HAGERTY SE REGION CHEER COMP FEES

SE REGION COMP FEES
$3,550

No expiration

Hagerty Huskies Jr Pee Wee

Show Cheer Level 1 Jr Pee Wee Medium

300 TEAM FEE

150COMMUTER FEE

Hagerty Huskies Jr Pee Wee

Level 1 Jr Pee Wee Medium

175 SECOND ROUTINE 

Hagerty Huskies Jr Varsity

Show Cheer Level 2 Jr Varsity Medium

300 TEAM FEE

150 COMMUTER FEE

Hagerty Huskies Jr Varsity

Level 1 Jr Varsity Medium

175 SECOND ROUTINE 

Hagerty Huskies Mitey Mite

Show Cheer Level 1 Mitey Mite Medium

300 TEAM FEE

150 COMMUTER FEE

Hagerty Huskies Pee Wee

Show Cheer Level 2 Pee Wee Large

400 TEAM FEE

150 COMMUTER FEE

Hagerty Huskies Pee Wee

Level 1 Pee Wee Large

225 SECOND ROUTINE 

Hagerty Huskies Tiny Mite

Show Cheer Level 1 Limited Tiny Mite Medium

300 TEAM FEE

150COMMUTER FEE

Hagerty Huskies Varsity

Show Cheer Level 3 Varsity Medium

300 TEAM FEE

150 COMMUTER FEE

Hagerty Huskies Varsity

Level 1 Varsty Medium

175 SECOND ROUTINE

 

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!