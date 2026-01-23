Hamline Elementary X Latina Sweat Project

As a school social worker , I get to hear the life adversities our students face every single day. Their hopes, stories, and worries. Those experiences inspired me to create a yoga class dedicated to our student at Hamline Elementary. 100% of the donations will go directly to Hamline Elementary School. Whether you are able to make a small donation, attend the class, or both. Attendance is not mandatory. Feel free to share with relative or friends. Together, we can to support our students and families at Hamline Elementary.

Community will always show up faster than our govt.

If you choose to participate in the class. Free mats are available for rental. Wear comfortable clothes. See you on your mat!

Love,

Vanessa Tirado

Hamline Social Worker

Como trabajadora social escolar, escucho a diario las dificultades que enfrentan nuestros estudiantes. Sus esperanzas, sus historias y sus preocupaciones. Estas experiencias me inspiraron a crear una clase de yoga dedicada a los estudiantes de la Escuela Primaria Hamline. Todas las donaciones se destinarán directamente a la Escuela Primaria Hamline. Pueden hacer una pequeña donación, asistir a la clase o ambas cosas. La asistencia no es obligatoria. No duden en compartir esta información con familiares y amigos. Juntos podemos apoyar a nuestros estudiantes y sus familias en la Escuela Primaria Hamline.

La comunidad siempre responde más rápido que el gobierno.

Si deciden participar en la clase, hay colchonetas disponibles para alquilar. Usen ropa cómoda. ¡Nos vemos en la colchoneta!

Con cariño,

Vanessa Tirado

Trabajadora social de Hamline