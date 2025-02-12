eventClosed

Hand Rehabilitation Foundation's Silent Auction

Registration Desk - Liberty Foyer

Authentic Eagles Photo - DT Milton Williams item
Authentic Eagles Photo - DT Milton Williams
$25

Super Bowl Championship Team, the Philadelphia Eagles, framed signed photo of DT Milton Williams. Certificate of Authenticity is also included.
Anatomy of the Forearm, Wrist, and Hand Book item
Anatomy of the Forearm, Wrist, and Hand Book
$25

“Anatomy of the Forearm, Wrist, and Hand: A Guide for Hand Therapists and Allied Health Professionals” by Cynthia Cano, OTR/L, CHT. Generously donated by the author herself.
Exacta™ Evaluation Kit item
Exacta™ Evaluation Kit
$250

Donated by NorthCoast Medical; Retail value $529.95 Convenient kits contain tools for hand evaluation. • Perform reliable grip-force evaluations with this kit. • Kit includes the Exacta™ Hydraulic Hand Dynamometer and is packaged in a protective carrying case. Exacta™ Evaluation Kit (NC70142-HK) includes: NC70142 Exacta™ Hydraulic Hand Dynamometer NC70141 Exacta™ Hydraulic Pinch Gauge: 0 to 50 lbs. (0 to 23kg) NC70098 Finger Goniometer
3-Point Products $200 "Gift" Certificate item
3-Point Products $200 "Gift" Certificate
$50

$200 "Gift" certificate provided by 3-Point Products!
Champagne from Paris item
Champagne from Paris
$10

Champagne directly from Paris; provided by Pillet Products
Baseline BIMS 3 Piece Hand Evaluation Set item
Baseline BIMS 3 Piece Hand Evaluation Set
$400

Baseline, BIMS Digital 5-Position Dynamometer, 3-Piece Hand Evaluation Set, Deluxe Model (Sku 12-0091). Provided by Fabrication Enterprises. Approximate value is $800. Dimensions: 13.5" x 3.25" x 9.5" Weight: 5 lbs
Corbett Targeted Coin Test item
Corbett Targeted Coin Test
$40

(12-3400) Provided by Fabrication Enterprises.
Rehabilitation of the Hand and Upper Extremity, 7th Edition item
Rehabilitation of the Hand and Upper Extremity, 7th Edition
$160

Donated by the Hand Rehabilitation Foundation; Two Volume Set (value: 320.00); Rehabilitation of the Hand and Upper Extremity, 7th Edition
Emerging Trends in Evaluation and Treatment of Tendinopathy item
Emerging Trends in Evaluation and Treatment of Tendinopathy
$30

CEU accrediting course (with basket) provided by Select Medical. Presented by Laura Conway- Sat., March 29th: 10 am-12 pm ET
Kinetic Chain Considerations in the Treatment of Golfers item
Kinetic Chain Considerations in the Treatment of Golfers
$30

CEU accrediting course (with basket) provided by Select Medical. Kinetic Chain Considerations in the Treatment of Golfers with Elbow Pain, presented by Rye Stinson- Sat., May 5th: 10 am-12 pm ET
Framed Hand Sketch item
Framed Hand Sketch
$35

Donated by the Hand Rehabilitation Foundation; Frame included
Welcome to Philly Basket #1 item
Welcome to Philly Basket #1
$50

Crocheted Philly pretzel and other Philadelphia-inspired gifts in one basket, donated by the Philadelphia Hand to Shoulder Therapy Team
Spa Basket item
Spa Basket
$30

Spa inspired gifts in one basket, donated by the Philadelphia Hand to Shoulder Therapy Team
Girl Scout Cookies
$5

Donated by the Philadelphia Hand to Shoulder Therapy Team
Snowmass Registration 2026 item
Snowmass Registration 2026
$350

Donated by the Hand Rehabilitation Foundation; One Registration (value: 750.00); Upper Extremity Tutorial Course; Snowmass, CO
Surgery and Rehabilitation of the Hand Symposia 2026 item
Surgery and Rehabilitation of the Hand Symposia 2026
$360

Donated by the Hand Rehabilitation Foundation; One Registration (value: 780.00); Surgery and Rehabilitation of the Hand Symposia; March 2026
3-Day Tutorial Course @ PHSC item
3-Day Tutorial Course @ PHSC
$250

Donated by the Hand Rehabilitation Foundation; One Registration (value: 600.00); 3-Day Tutorial Course at the Philadelphia Hand to Shoulder Center
Shuls On-Demand Course item
Shuls On-Demand Course
$15

Karen Schultz Hand and Upper Limb Strategies, LLC. One on-demand course from KShuls website www.kshuls.com. $30 value. Expires 3/10/26.
Decorated Hand Tie + Pin #1 item
Decorated Hand Tie + Pin #1
$20

Donated by the Hand Rehabilitation Foundation
Decorated Hand Tie + Pin #2 item
Decorated Hand Tie + Pin #2
$20

Donated by the Hand Rehabilitation Foundation
Framed Hands Diamond Art item
Framed Hands Diamond Art
$20

Donated by the Philadelphia Hand to Shoulder Therapy Team; Frame included
Framed Sunset Hands Diamond Art item
Framed Sunset Hands Diamond Art
$20

Donated by the Philadelphia Hand to Shoulder Therapy Team; Frame included
Two Birds Artwork #1 item
Two Birds Artwork #1
$20

Donated by the Hand Rehab Foundation; Frame included
Two Birds Artwork #2 item
Two Birds Artwork #2
$20

Donated by the Hand Rehab Foundation; Frame included
Orfit Splinting Bundle item
Orfit Splinting Bundle
$25

Includes two splinting guides for Static and Dynamic hand splints. Splinting material including Orficasoft velvet edge strip, and other splinting items.

