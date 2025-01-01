Sales closed

Handley Educational Foundation's Silent Auction

Pick-up location

1300 Passolt St, Saginaw, MI 48602, USA

Downtown Saginaw Dining Gift Cards #1 item
$70

The best of Downtown Saginaw! This gift card bundle incudes: $50 Retro Rocks $50 Old World Pizza $25 Fralia's $20 Cream & Sugar
Downtown Saginaw Dining Gift Cards #2 item
$50

The best of Downtown Saginaw! This gift card bundle incudes: $50 Old World Pizza $25 Fralia's $20 Cream & Sugar
Bay City Shop & Dine item
Bay City Shop & Dine
$45

Enjoy Downtown Bay City! $100 gift card to Fran & Dot Boutique & $50 to Mulligan's Pub
Organic, Free Range Eggs item
Organic, Free Range Eggs
$15

One dozen eggs per week for the next 5 weeks! Organic, free range eggs, provided by Mrs. Boyes!
Made in Michigan Basket item
Made in Michigan Basket
$30

Lots of Michigan goodies in a Michigan shaped basket from Amazin Mitten' in Frankenmuth. Hasselman's Honey, Lemon Basil lemonade, Honey sticks, Michigan mug, candle, lotion, and soap. $75 value
Vitamax Revive B12 and Red Light Session item
Vitamax Revive B12 and Red Light Session
$10

Receive a B12 and Red Light Session at Vitamax Revive!
Level Up Pom & Cheeer Camp item
Level Up Pom & Cheeer Camp
$40

Sign up for LevelUp Pom and Cheer Camp at Center Courts this summer! Pick a session: June 2-4th 5-7pm July 7-9th 5-7pm August 4-6th 5-7pm $120 Value
USpa Gift Cards & Gift basket item
USpa Gift Cards & Gift basket
$75

U deserve a spa day. Take in a massage in a private room overlooking the river. Relax as an expert esthetician gives you a cleansing facial. $290 Value
The Avenue Gift Card & Gift Basket item
The Avenue Gift Card & Gift Basket
$50

Enjoy a gift basket filled with Pureology products, a bath bomb and claw clip from The Avenue Hair Studio & Spa. Includes a gift card $190 Value
Huge Hair Care Basket item
Huge Hair Care Basket
$50

A huge basket filled with Redken and Matrix professional haircare and styling bundle including full sizes and travel sizes. Also featuring a Hot Tools 1" curling iron $650 Value
Llama Llama Book Bundle item
Llama Llama Book Bundle
$45

(2) Hand embroidered baby sweater and vest (6 months and 18 months) from Aesthetically Thread, (2) Llama Llama books and an adorable Llama Llama stuffie! $140 value https://aestheticallythread.com/
Apple iPad 11" 128GB + Case item
Apple iPad 11" 128GB + Case
$75

Apple iPad A16 128GB Wifi. Case included. https://www.apple.com/ipad-11/ Now with the superfast A16 chip and 128GB of starting storage, iPad is more capable than ever. Get things done, express yourself, and stay immersed in your favorite activities, all on a stunning 11-inch Liquid Retina display.1 And using essential accessories designed just for iPad, you can add even more versatility for the things you do every day. $400 Value
Kindle + $5 Barnes & Noble Gift Card item
Kindle + $5 Barnes & Noble Gift Card
$45

11th Gen Kindle and a $5 Barnes & Noble Gift Card $115 Value
Leanne Morgan - 2 Tickets at Dow Event Center item
Leanne Morgan - 2 Tickets at Dow Event Center
$20

Two tickets to Leanne Morgan at Dow Event Center!
Family Fun Pack item
Family Fun Pack
$25

(4) passes to the Saginaw Children's Zoo (4) passes to Impressions 5 Science Center in Lansing $80 Value
Dow Gardens Spring Package item
Dow Gardens Spring Package
$30

Enjoy Dow Gardens this spring with (4) passes and a variety of merchandise from their gift store $140 value
Space LEGO and Delta College Planetarium Package item
Space LEGO and Delta College Planetarium Package
$15

Tales of the Space Age LEGO set, (4) Delta College Planetarium tickets, and Space Dig set. $125 value
Artigiano Picnic Gift Basket item
Artigiano Picnic Gift Basket
$50

$150 value
Therapeutic Hope item
Therapeutic Hope
$25

Relax with a massage from Therapeutic Hope. A variety of techniques specifically designed to relax your muscles and ease pain and tension while promoting good health. $60 value
Health & Fitness Consultation with Dr. Dafina Allen item
Health & Fitness Consultation with Dr. Dafina Allen
$75

Receive a private heath and fitness consultation with Dr. Dafina Allen at Wise Weight Management (1 hour) $250 Value
Pure-NRGY item
Pure-NRGY
$35

3 month membership package, Pure-NRGY t-shirt and snack $150 value Pure-NRGY is a state of the art gym inviting people of all fitness levels to come join our fitness family. We encourage a positive, respectful, family friendly atmosphere. With dedicated and passionate staff, trainers, and group fitness instructors to help you meet your fitness goals.
YMCA 3 Month Membership & Yoga Mat item
YMCA 3 Month Membership & Yoga Mat
$35

Enjoy a 3 month membership to the Saginaw YMCA. Package includes a yoga mat. $270 Value
Sa'Veya Cosmetics Body Scrub Workshop item
Sa'Veya Cosmetics Body Scrub Workshop
$20

Make your own body scrub! $100 value
Bayne's Apple Valley Gift Card + Merchandise item
Bayne's Apple Valley Gift Card + Merchandise
$45

Enjoy Bayne's full service restaurant, tap house and gift shop with a $75 gift card and merchandise $100 Value
WUB Apparel item
WUB Apparel
$25

(3) custom print t-shirts, (2) custom print hats, (1) custom print beanie from WUB in Downtown Saginaw
Bloom from Within Gift Basket item
Bloom from Within Gift Basket
$10

Gift certificate, spa products and certificate for a free acai bowl. Located at SVRC Marketplace. $30 value
SVRC Gift Bundle item
SVRC Gift Bundle
$15

Gift Cards and merchandise from various SVRC vendors. $100 value
Spring Clean Up - Amour Landscaping item
Spring Clean Up - Amour Landscaping
$50

Get your yard ready for summer with a spring clean up from Amour Landscaping! $240 Value
Tea Bundle item
Tea Bundle
$15

Relax with a warm cup of tea! Package includes a Rishi glass teapot and (2) bags of loose leaf tea - Earl Grey and Cinnamon Plum $50 value
Loons (4) Reserved Box Seats Bundle item
Loons (4) Reserved Box Seats Bundle
$45

(4) reserved box seats to a Loons baseball game, (2) blankets, (2) hats. $220 Value
Family Game Night + Pizza Bundle item
Family Game Night + Pizza Bundle
$20

Enjoy pizza & games during your next family night! $50 value
Custom 3D Topographical Map of Saginaw item
Custom 3D Topographical Map of Saginaw
$25

Custom 3D Topographical Map of Saginaw from Glenwood Craft Co. $100 Value
Bay City Arts & Eats item
Bay City Arts & Eats
$40

$50 gift card to Old City Hall, $50 of products from Legacy Coffee House, $65 of art supplies from Studio 23. $165 value
Sailing Lessons item
Sailing Lessons
$20

One session of sailing lessons through Saginaw Bay Community Sailing Association $100 Value
Saginaw Made Bundle item
Saginaw Made Bundle
$25

Show your Saginaw pride! Saginaw art letters, (2) pint glasses, (2) coasters, canvas tote, earrings, bracelet, key chain, (2) pins $130 value
Seung-Ni Martial Arts 30 Day Membership item
Seung-Ni Martial Arts 30 Day Membership
$10

*New Members Only* In these four weeks, you’ll learn the basics of martial arts from skilled instructors in a supportive environment. Perfect for beginners or those looking to refresh their skills, this program is a great opportunity to explore martial arts and build physical and mental strength. $49 Value
Seung-Ni Martial Arts 30 Day Membership item
Seung-Ni Martial Arts 30 Day Membership
$10

*New Members Only* In these four weeks, you’ll learn the basics of martial arts from skilled instructors in a supportive environment. Perfect for beginners or those looking to refresh their skills, this program is a great opportunity to explore martial arts and build physical and mental strength. $49 Value
Seung-Ni Martial Arts 30 Day Membership item
Seung-Ni Martial Arts 30 Day Membership
$10

*New Members Only* In these four weeks, you’ll learn the basics of martial arts from skilled instructors in a supportive environment. Perfect for beginners or those looking to refresh their skills, this program is a great opportunity to explore martial arts and build physical and mental strength. $49 Value
Seung-Ni Martial Arts 30 Day Membership item
Seung-Ni Martial Arts 30 Day Membership
$10

*New Members Only* In these four weeks, you’ll learn the basics of martial arts from skilled instructors in a supportive environment. Perfect for beginners or those looking to refresh their skills, this program is a great opportunity to explore martial arts and build physical and mental strength. $49 Value
Seung-Ni Martial Arts 30 Day Membership item
Seung-Ni Martial Arts 30 Day Membership
$10

*New Members Only* In these four weeks, you’ll learn the basics of martial arts from skilled instructors in a supportive environment. Perfect for beginners or those looking to refresh their skills, this program is a great opportunity to explore martial arts and build physical and mental strength. $49 Value
Seung-Ni Fitness 30 Day Membership item
Seung-Ni Fitness 30 Day Membership
$10

*New Members Only* 30 Day Fitness Membership to Seung-Ni Fit Club
Seung-Ni Fitness 30 Day Membership item
Seung-Ni Fitness 30 Day Membership
$10

*New Members Only* 30 Day Fitness Membership to Seung-Ni Fit Club https://seungni.com/membership
Seung-Ni Fitness 30 Day Membership item
Seung-Ni Fitness 30 Day Membership
$10

*New Members Only* 30 Day Fitness Membership to Seung-Ni Fit Club https://seungni.com/membership
Seung-Ni Fitness 30 Day Membership item
Seung-Ni Fitness 30 Day Membership
$10

*New Members Only* 30 Day Fitness Membership to Seung-Ni Fit Club https://seungni.com/membership
Seung-Ni Fitness 30 Day Membership item
Seung-Ni Fitness 30 Day Membership
$10

*New Members Only* 30 Day Fitness Membership to Seung-Ni Fit Club https://seungni.com/membership
Lunch with Mrs. Borges, Kindergarten item
Lunch with Mrs. Borges, Kindergarten
$15

*Open to all Handley students* Enjoy lunch with a Handley teacher during lunch/recess. Choose from Jimmy Johns, Panera, Wendy's or McDonald's.
Lunch with Mrs. Boyes, Kindergarten item
Lunch with Mrs. Boyes, Kindergarten
$15

*Open to all Handley students* Enjoy lunch with a Handley teacher during lunch/recess. Choose from Jimmy Johns, Panera, Wendy's or McDonald's.
Lunch with teachers Mrs. Winter, Kindergarten item
Lunch with teachers Mrs. Winter, Kindergarten
$15

*Open to all Handley students* Enjoy lunch with a Handley teacher during lunch/recess. Choose from Jimmy Johns, Panera, Wendy's or McDonald's.
Lunch with teachers Mrs. Carolan, 1st Grade item
Lunch with teachers Mrs. Carolan, 1st Grade
$15

*Open to all Handley students* Enjoy lunch with a Handley teacher during lunch/recess. Choose from Jimmy Johns, Panera, Wendy's or McDonald's.
Lunch with teachers Mrs. Cousineau, 1st Grade item
Lunch with teachers Mrs. Cousineau, 1st Grade
$15

*Open to all Handley students* Enjoy lunch with a Handley teacher during lunch/recess. Choose from Jimmy Johns, Panera, Wendy's or McDonald's.
Lunch with teachers Ms. Mackay, 1st Grade item
Lunch with teachers Ms. Mackay, 1st Grade
$15

*Open to all Handley students* Enjoy lunch with a Handley teacher during lunch/recess. Choose from Jimmy Johns, Panera, Wendy's or McDonald's.
Lunch with teachers Mr. Esposito, 2nd Grade item
Lunch with teachers Mr. Esposito, 2nd Grade
$15

*Open to all Handley students* Enjoy lunch with a Handley teacher during lunch/recess. Choose from Jimmy Johns, Panera, Wendy's or McDonald's.
Lunch with teachers Mrs. Watters, 2nd Grade item
Lunch with teachers Mrs. Watters, 2nd Grade
$15

*Open to all Handley students* Enjoy lunch with a Handley teacher during lunch/recess. Choose from Jimmy Johns, Panera, Wendy's or McDonald's.
Lunch with teachers Mrs. Dawson, 3rd Grade item
Lunch with teachers Mrs. Dawson, 3rd Grade
$15

*Open to all Handley students* Enjoy lunch with a Handley teacher during lunch/recess. Choose from Jimmy Johns, Panera, Wendy's or McDonald's.
Lunch with teachers Mrs. Baldwin, 3rd Grade item
Lunch with teachers Mrs. Baldwin, 3rd Grade
$15

*Open to all Handley students* Enjoy lunch with a Handley teacher during lunch/recess. Choose from Jimmy Johns, Panera, Wendy's or McDonald's.
Lunch with teachers Ms. Rossell, 4th Grade item
Lunch with teachers Ms. Rossell, 4th Grade
$15

*Open to all Handley students* Enjoy lunch with a Handley teacher during lunch/recess. Choose from Jimmy Johns, Panera, Wendy's or McDonald's.
Lunch with teachers, Ms. Yacks, 4th Grade item
Lunch with teachers, Ms. Yacks, 4th Grade
$15

*Open to all Handley students* Enjoy lunch with a Handley teacher during lunch/recess. Choose from Jimmy Johns, Panera, Wendy's or McDonald's.
Lunch with teachers Ms. Boynton, 5th Grade item
Lunch with teachers Ms. Boynton, 5th Grade
$15

*Open to all Handley students* Enjoy lunch with a Handley teacher during lunch/recess. Choose from Jimmy Johns, Panera, Wendy's or McDonald's.
Lunch with teachers Ms. Hoffman, 5th Grade item
Lunch with teachers Ms. Hoffman, 5th Grade
$15

*Open to all Handley students* Enjoy lunch with a Handley teacher during lunch/recess. Choose from Jimmy Johns, Panera, Wendy's or McDonald's.
VIP Pickup 2025-26 School Year (Skip Circle Drive!) item
VIP Pickup 2025-26 School Year (Skip Circle Drive!)
$50

*Open to all Handley families* VIP pickup for the 2025-26 school year! No more waiting in circle drive. Pull right up to the front door and we'll bring your kid(s) to the car.
Principal for a Day item
Principal for a Day
$20

*Open to all Handley Students* Here's your chance to be Mrs. Miller for the day! Grab your Stanley and start bidding!
Officer Mitchell for a Day item
Officer Mitchell for a Day
$20

*Open to all Handley Students* Grab your vest and walkie talkie and follow Officer Mitchell around during his perimeter and safety checks. Don't forget to wear navy, just like Officer Mitchell!
Art Experience with Mrs. Price item
Art Experience with Mrs. Price
$15

*Open to all Handley students* Create a masterpiece with Mrs. Price! (1 Hour)
Book date with Mrs. Priem item
Book date with Mrs. Priem
$15

*Open to all Handley students* Chat about your favorite books and find some new favorites during a book date with Mrs. Priem! (1 Hour)
Sports with Mr. Monroe item
Sports with Mr. Monroe
$15

*Open to all Handley students* You and friend can pick a sport and play against Mr. Monroe! (1 Hour)
Kindergarten Play 2025/26 School Year - Front Row Tickets item
Kindergarten Play 2025/26 School Year - Front Row Tickets
$25

*Open to all Handley families* Get from row seats for your immediate family to Handley's Kindergarten play for the 2025/26 school year. Date TBD
1st Grade Play 2025/26 School Year - Front Row Tickets item
1st Grade Play 2025/26 School Year - Front Row Tickets
$25

*Open to all Handley families* Get from row seats for your immediate family to Handley's 1st grade play for the 2025/26 school year. Date TBD
2nd Grade Play 2025/26 School Year - Front Row Tickets item
2nd Grade Play 2025/26 School Year - Front Row Tickets
$25

*Open to all Handley families* Get from row seats for your immediate family to Handley's 2nd grade play for the 2025/26 school year. Date TBD
3rd Grade Play 2025/26 School Year - Front Row Tickets item
3rd Grade Play 2025/26 School Year - Front Row Tickets
$25

*Open to all Handley families* Get from row seats for your immediate family to Handley's 3rd grade play for the 2025/26 school year. Date TBD
4th Grade Play 2025/26 School Year - Front Row Tickets item
4th Grade Play 2025/26 School Year - Front Row Tickets
$25

*Open to all Handley families* Get from row seats for your immediate family to Handley's 4th grade play for the 2025/26 school year. Date TBD
5th Grade Play 2025/26 School Year - Front Row Tickets item
5th Grade Play 2025/26 School Year - Front Row Tickets
$25

*Open to all Handley families* Get from row seats for your immediate family to Handley's 5th grade play for the 2025/26 school year. Date TBD
Spring 2025 Music Program - Front Row Tickets item
Spring 2025 Music Program - Front Row Tickets
$25

*Open to all Handley families* Get from row seats for your immediate family to Handley's Spring 2025 Music Program. Date TBD
Spring 2025 Music Program - Front Row Tickets item
Spring 2025 Music Program - Front Row Tickets
$25

*Open to all Handley families* Get from row seats for your immediate family to Handley's Spring 2025 Music Program
Winter 2025 Music Program - Front Row Tickets item
Winter 2025 Music Program - Front Row Tickets
$25

*Open to all Handley families* Get from row seats for your immediate family to Handley's Winter 2025 Music Program. Date TBD
Winter 2025 Music Program - Front Row Tickets item
Winter 2025 Music Program - Front Row Tickets
$25

*Open to all Handley families* Get from row seats for your immediate family to Handley's Winter 2025 Music Program. Date TBD
Art Club with Mrs. Viele
$5

Join (1) session of art club with Mrs. Viele. Each session meets (2) times. $25 value
Art Club with Mrs. Viele
$5

Join (1) session of art club with Mrs. Viele. Each session meets (2) times. $25 value
Handley Swag Bag item
Handley Swag Bag
$10

Get your Handley swag! Adult t-shirt (choose your size), youth t-shirt (choose your size), water bottle, cup with straw, bumper sticker, (2) koozies, and a pennant. $50 value
Ziploc Mega Pack item
Ziploc Mega Pack
$25

(4) 38 count Ziploc Gallon Freezer bags (9) 75 count Ziploc Quart Freezer bags
Glade Scent Basket item
Glade Scent Basket
$10

Every room in your home will smell amazing with a variety of Glade products. Including candles, hand soaps, Glade plug-ins and refills.
Glade Gift Basket item
Glade Gift Basket
$10

(2) Glade candles (2) Mrs. Meyers handsoap
Mrs. Meyers Soap Bundle item
Mrs. Meyers Soap Bundle
$10

A variety of Mrs. Meyers products including hand soaps and body wash.
Babyganics Mega Pack item
Babyganics Mega Pack
$25

A variety of Babyganics products which includes wipes, bath and body wash, sunscreen, and toy/highchair cleaner
Laundry Bundle item
Laundry Bundle
$15

A basket for laundry day! Includes Mrs. Meyers detergent, Bounce dryer sheets, and lint roller.
Squishmallow Bundle 1 item
Squishmallow Bundle 1
$20

Squishmallows everywhere! Four different characters in in all shapes and sizes.
Squishmallow Bundle 2 item
Squishmallow Bundle 2
$20

Four adorable squishmallows to snuggle with! Different characters in all shapes and sizes.

