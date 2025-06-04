St Lucie County Health Access Network Inc
HANDS@Work
HANDS@Work: Bronze Sponsor
$2,500
Bronze Sponsor: Business with <10 Employees $208.33/Month (or $2,500/year)
HANDS@Work: Silver Sponsor
$7,500
Silver Sponsor Business with 11-25 Employees $625.00/Month (or $7,500/year)
HANDS@Work: Gold Sponsor
$10,000
Gold Sponsor Business with 26-50 Employees $833.33/month (or $10,000/year)
HANDS@Work: Platinum Sponsor
$15,000
Platinum Sponsor- Business with 51 + Employees $1,250.00 /Month (or $15,000/year)
