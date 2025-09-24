Harlingen High FFA Booster's Annual Raffle 2025

28 chances of winning
$5

90 minute Acoustic Session- Valid on Sunday only with Brody Rivers @your place (RGV) $1,000.00 value

4 tickets to Spurs Game $300.00 value

Golf Bag

Deer Feeder for Truck

4pack Vipers Tickets - ground level

80lb Commercial Lesco Seed Spreader $700.00 value

4 Gallon Lesco Backpack Sprayer $250.00 value

150.00 Gift Certificate IV Hydration of choice (HR&WC)

150.00 Gift Certificate Deep Cleansing Facial (HR&WC)

3 month unlimited MVP Carwash Membership

Hand Crafted Corn Hole Set - Wood

Cowhide Purse

6 foot Wooden Welcome Sign

Onos Sunglassess ($100 value)

Hand Crafted Wood Plant Holder

Buc-ee’s Swag Gift Set

30 oz Custom Tumbler

$50 Bass Pro Gift Card

Pink Lemonade Boutique Gift Certificate $50

Outdoor propane Gas Fish Fryer Kit $60.00 value

Handmade Large Quilted Tote Bag $50 Value

Hand Quilted Bowl Cozies $25.00 value

Mission Skeet & Trap Club Membership $250.00 value

Crossbody Cheetah Print Wallet $50.00 value

Large Montana West Purse $75.00 value

Stihl Battery Air Inflator Set $180 value

Spec's Wine of the Month Gift Certificate for 3 months $127 value



