eventClosed

Harmonee Lambrecht Benefit/Silent Auction

713 Cedar St, Monticello, MN 55362, USA

Kendra Scott-Elaina Bracelet
$7

14 K Yellow Gold Over Brass Ivory Mother-of-Pearl 0.67”L X 0.38” W Station, 9” L Circumference Donated by Kendra Scott
Kendra Scott-Elisa Necklace
$7

Vintage 23K Yellow Gold over Brass Ivory Mother of Pearl 19” Chain, 0.71”L X 0.38”W Pendant Donated by Kendra Scott
Belgian Chocolate Basket
$7.50

Donated by Dr. Jim Torilla
Target Sports Carry class for 1 person
$8.50

Donated by Target Sports Rogers
5 single use range passes at Target Sports
$12.50

Donated by Target Sports Rogers
1 year Silver Membership Target Sports
$40

Donated By: Target sports Rogers
Summer Water Wagon
$2.50

Donated by Lambrecht's
Send a friend item
Send a friend
$3.50

This box has a mystery stuffy in it, when your kiddo, friend, loved one open this box they will be greeted by a cute stuffed animal full of love.
Cirkul starter kit
$2

Baby Shower diaper cake
$3

Perfect gift for someone expecting a baby! Comes with a bib, diapers, stuffed puppy, blanket and receiving blanket.
Monster Energy skateboard and Towel
$27.50

Star wars activity basket
$3.50

Do you love Star Wars or coloring this baskets for you!
Baking basket
$7.50

This basket contains a pampered chef brownie mix, measuring cups, measuring spoons multiple types of pans, spatula and a cleaning brush
1960 Murray T-Bird pedal car
$150

This beautiful pedal car speaks for itself not much we can say that it doesn’t say itself! Donated by Dean Holthaus
EGO 530 CFM cordless blower
$15

Donated by Ego
Thompson Candle Co Basket
$12

This basket is filled with wax crumbles throw them in the candle warmer or light up some candles and enjoy these amazing scents. 4 orchard, 4 praline, 2 pumpkin, 2 sage and citrus Donated by Heather Madden
Milwaukee Drill set
$17

Donated by Milwaukee
Timberwolves Bag, sweatshirt & Signed ball
$20

MN Timberwolves Basketball signed By Jaden McDaniel, draw string bag, cards, notepad, magnet and a XL Zip Up Hoodie Donated by The MN Timberwolves
Grill utensils
$5

Cake pop making kit
$5

Cake pop making kit includes molds, 2 stands, sticks, baggies with twist ties, chocolate melts, and cake mix Donated by Heather Madden
4 single use tickets to science museum of Minnesota
$14

Donated by: Science Museum of Minnesota
Horse Winebox
$5

Wine Box contains 2 horse etched wine glasses, a bottle of wine, 2 box’s of chocolate, blanket, wine bag and wine stopper.
Kitchen Utensils
$5

Electric can opener, bacon grease container and cooking utensils; spoons, spatulas Etc..
Revolver Tequila
$6

80 proof tequila in a awesome revolver bottle includes 2 shot glasses
Tequila Boot
$7.50

80 proof tequila gold in an awesome boot bottle includes 2 shot glasses
Trager Sauce/Seasoning
$12

Christmas Blues
$4

Christmas lot 1
$5

Christmas lot 2
$5

Christmas lot 3
$5

SpongeBob Fuggler
$3

More items to be listed with this shortly
Stihl blower toy
$5

Donated by Stihl
Stihl blower toy
$5

Donated by Stihl
Stihl toy trimmer
$5

Donated by Stihl
Stihl toy trimmer
$5

Donated by Stihl
Stihl toy chainsaw
$5

Donated by Stihl
Stihl toy chainsaw
$5

Donated by Stihl
MN Wild picture & Scentsy melt warmer
$5

Wine Basket
$5

Grinch bathroom decor
$5

Disney Snowglobe
$15

Beautiful 2 tier Disney snow globe
Doll Bunkbed
$20

Hand made Doll bunk bed Donated by: Chad Engen
Noise Cancelling earbuds
$3

Puppy Quilt
$15

Poppy quilt
$50

Donated by Scofield’s
Stainless cooking set
$10

Donated by Scofield’s
Radiant Glow Spa 30 min Massage
$4.50

Radiant Glow Spa 60 min Massage
$7.50

30 minute Carriage Ride
$3

Located in Hutchinson
Enjoy the Desert Landscape by the sea
$1,150

8 Day/7 night Air fair not included $950 goes back to Auction in a box to cover this item anything over starting bid goes to Harmonee
Elevated All Inclusive Mexico Trip
$1,775

5 Day/ 4 Night Air fare not included $1575 goes back to Auction in a box to cover this item anything over starting bid goes to Harmonee
The Pearl Of The Caribbean
$1,860

6 Day/ 5 night Air fare not included $1560 goes back to Auction in a box to cover this item anything over starting bid goes to Harmonee
African Safari Hunt
$1,000

5 days of Hunting/Daily Rates for 2 - 6 hunters. One day will include an afternoon of bird hunting for dove, francolin, and guineafowl which will be cooked over a hot fire and served while in camp. * Lodging, Meals, and All Beverages * Field Preparation of Trophies * Qualified Professional Hunters + Trackers + Skinners * $1000 toward trophy fees (additional $2000 if upgraded to 10 hunting days) * up to $500 toward taxidermy per hunter @ DDR Taxidermy (Powersville, MO) -- applied as 10% on shoulder mounts and 10% on European mounts This hunt may be taken anytime in 2025, 2026, or 2027. Not included is airfare to/from Johannesburg, day of arrival and day of departure, conservation fees, V A T (value added tax), dip and pack if taxidermy is done in the U.S., shipping, and gratuities. Non-hunters are welcome to join the group at the standard daily rate.
Taylor Swift Facsimile
$175

$125 goes back to Auction in a box to cover this item anything over starting bid goes to Harmonee
Michael Jordan
$195

$140 goes back to Auction in a box to cover this item anything over starting bid goes to Harmonee
Mamba Forever
$160

$115 goes back to Auction in a box to cover this item anything over starting bid goes to Harmonee
Tiger and Jordan
$160

$115 goes back to Auction in a box to cover this item anything over starting bid goes to Harmonee
Land of the Free Iowa Jima
$175

$125 goes back to Auction in a box to cover this item anything over starting bid goes to Harmonee
Johnny cash & Elvis
$160

$115 goes back to Auction in a box to cover this item anything over starting bid goes to Harmonee
Jack Nicholson
$160

$115 goes back to Auction in a box to cover this item anything over starting bid goes to Harmonee
Jimmy buffet
$175

$125 goes back to Auction in a box to cover this item anything over starting bid goes to Harmonee
Scentsy basket
$12

6 diffrent candle wax’s, and 2 warmers Donated by: Leah
Care Bear Activity Basket
$3

Coloring books, blanket, crayons, career big and small, stickers, cup and more. Donated by: Wenker Family
Spider-Man Activity Basket
$7.50

Bubbles, Balls, Jump rope and more Donated by: The Wenker Family
Craft Basket
$3

Black 8 Piece Dishware Set
$3

Big plates, Medium plates cups and bowls for 8 ppl including a dish drying rack Donated by: Madden Family
All Elements Cooler with Water Bottles
$10

2 Stainless steel water bottles, Cooler, and $50.00 Target gift card Donated by: All Elements
Baby Quilt
$3

Baby/Toddler Quilt Donated by: Cassie
Baby Quilt
$3

Baby/Toddler Quilt, Zebra Theme
Table Runner
$2

Beautiful Handmade Table Runner
Relaxation Basket
$2

2 hand towels, 1 bath towel, candles and more Donated by: Madden Family
Two Blind Brothers
$5

Two Blind Brothers is an amazing company that sells clothing, the clothing has Braille on each item. This amazing company donates 100% of profits to curing blindness.
Ellingson cooler and swag
$15

YKO Cooler, 2 sets work gloves, 2 sets safety rescue knives, 2 Hats, Golf Gear and more Donated by: Ellingson Construction (Harwood, North Dakota)
Campfire and Smores Kit
$4

Scentsy Basket
$3

Lottery Basket
$35

$300+ of Lottery Tickets. Are you Feeling Lucky?
Car Washing Bucket
$5

Unicorn Basket
$10

All things Unicorn, coloring books, Crayons and more Donated By: Wenker Family
Easter Basket
$4

Chocolate Peeps and more
Bluey Bath Basket
$7.50

Baby Cow Round
$2.50

Donated by : Scofield/Bauch family
Brown Cow Round
$2.50

Donated by : Scofield/Bauch family
1950’s AMC restored pedal tractor
$100

1950’s AMC restored pedal tractor Donated by: Sharron & Jeff Reitmeier
Traeger Grill
$70

Donated by: Brainerd, Staples, Nisswa Ace Hardware
Motorcycle Clock
$2

Dallas Turner signed Mini Helmet
$12

Peanut butter and jalapeño Full Bore Whiskey
$3.50

Kim women’s M Jacket
$19

Medium
Kim women’s L Jacket
$19

Large Purple
Klim 2XL men’s Jacket
$24

Red 2xl
20$ Applebees gift card
$20

20$ Applebees
$50 Beef 0’ Brady’s
$5

BJ’S tavern $30
$3

Chatters Gift Card $25
$2.50

$20 Neighbors gift card
$2

$20 Neighbors gift card
$2

Wine Round
$8

Fuck Around round
$8

"Land of the Free ~ Home of the Brave" Hand-knit
$50

"Land of the Free ~ Home of the Brave" Hand-knit soft chunky yarn. American Flag Blanket. 31 inches × 57 inches. $250 total value.
“Backing The Blue” Hand-knit soft chunky yarn. American Flag
$50

“Backing The Blue” Hand-knit soft chunky yarn. American Flag Blanket. 31 inches × 57 inches. $250 total value.
Hand made wooden American flag
$30

donated by Keith vredenburg Living 1/4’s LLC The Dimensions 37 x 19 1/2
Vikings Preseason tickets for 3
$100

donated by: Badger Family
Timberwolves game for 2
$100

donated by: Badger family
Timberwolves tickets for 2
$100

donated by: Badger Family
Willett Bourbon 1.75L
$11

donated by: Stegora Family
Mall of America Basket
$65

donated by: MOA
MN Wild Marce-André Fleury signed photo and puck
$10

Donated by: MN Wild
Cast Iron cooking set
$55

Donated by scofield’s
kids toy horse
$1.50

8 welded roses
$5

Motorcycle Pocket Watch
$1

Crochet Monkey and Baby Hoodie
$2

willey wallaby package 1
$5

willey wallaby package 2
$5

willey wallaby package 3
$5

willey wallaby package 4
$5

willey wallaby package 5
$5

willey wallaby package 6
$5

willey wallaby package 7
$5

willey wallaby package 8
$5

willey wallaby package 8
$5

