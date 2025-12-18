Vocal Fusion

Offered by

Vocal Fusion

About this shop

Harmony on the Green Golf Outing

Early Bird Golfer
$135
Available until May 1

This offer is good until April 30th at Midnight!

Hole Sponsorship
$150

Includes ONE hole sign.

BRONZE Sponsorship
$250

Includes name in event program plus one hole sign.

SILVER Sponsorship
$500

Includes 2 golf passes (to be used on day of event), logo in event program, and one hole sign.

GOLD Sponsorship
$1,000

Includes 4 golf passes (to be used on day of event), logo on all golf carts, second-tier logo placement in event program, and one hole sign.

PLATINUM Sponsorship
$2,000

Includes 8 golf passes (to be used on day of event), logo on promotional flyer, top logo placement in event program, and two hole signs.

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!