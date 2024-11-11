Hatcher Garden and Woodland Preserve Membership 2026
Membership $250
$250
Two (2) T-Shirts
Parking Privileges
Access to all Mindful Movement activities
(Yoga, Tai-chi, Qi Gong, Forest Bathing, etc.)
Members only Plant Sale, Workshops, and Tours
Annual Membership $100
$100
One (1) T-Shirt
Parking Privileges
Members only Plant Sale, Workshops, and Tours
Harold and Josephine Hatcher Society Membership
$1,000
American Horticulture Society membership
(includes reciprocal benefits to over 350 gardens in the USA)
Members only Plant Sale, Workshops, and Tours
Two (2) Hatcher Garden T-Shirts
Free Mindful Movement Classes
Parking privileges
Magnet for your car
