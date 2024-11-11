Hatcher Garden and Woodland Preserve Membership 2026

Membership $250
$250

Two (2) T-Shirts Parking Privileges Access to all Mindful Movement activities (Yoga, Tai-chi, Qi Gong, Forest Bathing, etc.) Members only Plant Sale, Workshops, and Tours
Annual Membership $100
$100

One (1) T-Shirt Parking Privileges Members only Plant Sale, Workshops, and Tours
Harold and Josephine Hatcher Society Membership
$1,000

American Horticulture Society membership (includes reciprocal benefits to over 350 gardens in the USA) Members only Plant Sale, Workshops, and Tours Two (2) Hatcher Garden T-Shirts Free Mindful Movement Classes Parking privileges Magnet for your car
