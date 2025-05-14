HAVEN's 24th Annual No Scare Fair 2025

Vendor Fee
$55
Non Profit Vendor Fee
$25
Benefactor Sponsorship
$5,000

Includes 40 complimentary tickets , recognition at Civic Center during event, recognition on 2025 NSF brochure, recognition through social media campaign, Vendor booth and access to the hospitality access, Sponsor name/logo on 1000 treat bags, Sponsor name/logo on all printed advertising.
***Only 300 Tickets available for sponsors***

Premier Sponsorship
$2,500

Includes 30 complimentary tickets, recognition at Civic Center during event, recognition on 2025 NSF brochure, recognition through social media campaign, Vendor booth and access to the hospitality access, Sponsor name/logo on all printed advertising.
***Only 300 Tickets available for sponsors***

Major Sponsorship
$1,000

Includes 20 complimentary tickets, recognition at Civic Center during event, recognition on 2025 NSF brochure, recognition through social media campaign, Vendor booth and access to the hospitality access.
***Only 300 Tickets available for sponsors***

Door Sponsorship
$500

Includes 10 complimentary tickets, recognition at Civic Center during event, recognition on 2025 NSF brochure, recognition through social media campaign, Vendor booth.
***Only 300 Tickets available for sponsors***

Friend Sponsorship
$250

Includes 5 complimentary tickets, recognition at Civic Center during event, recognition on 2025 NSF brochure, recognition through social media campaign.

***Only 300 Tickets available for sponsors***

Other Sponsorship
$100

Sponsorships of $100 include recognition at Civic Center during event, recognition on 2025 NSF brochure, recognition through social media campaign.

Ticket at Door
$6
