Hays Cheer Booster 2nd Annual BBQ Fundraiser

***WHEN CHECKING OUT PLEASE ADJUST DONATION TO ZEFFY PAYMENT PLATFORM TO NONE**
YOU WILL LOCATE IT WHEN YOU SEE
➡️ Help keep Zeffy free for Hays Cheer Booster Club 💜 (optional)⬅️
ADJUST TO NONE
IF YOU DO NOT ADJUST A FEE WILL BE ADDED AND YOU WILL PERSONALLY HAVE TO CONTACT ZEFFY SUPPORT TO REFUND THOSE FEES BACK TO YOU. https://www.zeffy.com/home/contact
***WHEN CHECKING OUT PLEASE ADJUST DONATION TO ZEFFY PAYMENT PLATFORM TO NONE**
YOU WILL LOCATE IT WHEN YOU SEE
➡️ Help keep Zeffy free for Hays Cheer Booster Club 💜 (optional)⬅️
ADJUST TO NONE
IF YOU DO NOT ADJUST A FEE WILL BE ADDED AND YOU WILL PERSONALLY HAVE TO CONTACT ZEFFY SUPPORT TO REFUND THOSE FEES BACK TO YOU. https://www.zeffy.com/home/contact
Add a donation for Hays Cheer Booster Club
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!