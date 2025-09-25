Hays CISD PTA Membership

Hays STAR Partner
$252

Support ALL local PTAs in our district!

Barton Middle School School
$10
Blanco Vista Elementary School
$11
Buda Elementary School
$9
Camino Real Elementary School
$8
Carpenter Hill Elementary School
$9
Chapa Middle School
$8
Cullen Elementary School
$9.50
Dahlstrom Middle School
$9.50
Elm Grove Elementary School
$9.50
Fuentes Elementary School
$9.50
Tom Green Elementary School
$9.50
Hays High School
$11.50
Hemphill Elementary School
$8
Johnson High School
$11.50
Kyle Elementary School
$11.50
Lehman High School
$7.50
McCormick Middle School
$10
Negley Elementary School
$9.50
Pfluger Elementary School
$12
Ramage Elementary School
$10
Science Hall Elementary School
$8
Simon Middle School
$11
Sunfield Elementary School
$11
Tobias Elementary School
$8
Uhland Elementary School
$8.50
Wallace Middle School
$11.50
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing