Hocking County Childrens Chorus

Hocking County Childrens Chorus

About the memberships

HCCC's Sponsorships

Silver Sponsors
$1,000

Valid for one year

• Recognition in all our performance programs

• Recognition on all our social media platforms

Gold Sponsor
$2,500

Valid for one year

• Top recognition in all our performance programs

• Top recognition on all our social media platforms

• Top recognition by HCCC Executive Director when speaking to community/audiences

• 4 tickets to our annual musical

Platinum Sponsor
$5,000

Valid for one year

$5,000.00+ Platinum Sponsors:

• Top recognition in all our performance programs

• Top recognition on all our social media platforms

• Top recognition by HCCC Executive Director when speaking to community/audiences

• Sponsor’s logo on all Chorister’s HCCC T-shirts

• 10 tickets to our annual musical – reserved seating

