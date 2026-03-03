NevAeyc
NevAeyc has other campaigns you might love.

Explore their other ongoing campaigns and stay connected with upcoming opportunities.

NevAeyc

Hosted by

NevAeyc

About this event

Sales closed

Headstart of Northeastern Nevada- Northeastern Chapter of NevAEYC's Art Auction

Anonymous 1 item
Anonymous 1
$5

Starting bid

Headstart 3

Anonymous 2 item
Anonymous 2
$5

Starting bid

Headstart 3

N item
N
$5

Starting bid

Headstart 3

K item
K
$5

Starting bid

Headstart 3

V item
V
$5

Starting bid

Headstart 3

J item
J
$5

Starting bid

Headstart 3

D item
D
$5

Starting bid

Headstart 3

L item
L
$5

Starting bid

Headstart 3

A item
A
$5

Starting bid

Headstart 3

Al item
Al
$5

Starting bid

Headstart 3

Az item
Az
$5

Starting bid

Headstart 3

KE item
KE
$5

Starting bid

Headstart 3

AU item
AU
$5

Starting bid

Headstart 3

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!