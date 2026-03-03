Headstart of Northeastern Nevada- Northeastern Chapter of NevAEYC's Art Auction

Explore their other ongoing campaigns and stay connected with upcoming opportunities.
Hosted by
About this event
Starting bid
Headstart 3
Starting bid
Headstart 3
Starting bid
Headstart 3
Starting bid
Headstart 3
Starting bid
Headstart 3
Starting bid
Headstart 3
Starting bid
Headstart 3
Starting bid
Headstart 3
Starting bid
Headstart 3
Starting bid
Headstart 3
Starting bid
Headstart 3
Starting bid
Headstart 3
Starting bid
Headstart 3
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!