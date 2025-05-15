Headwaters Academy
Headwaters Inaugural Naming Campaign
Large Blue Barn
$100,000
Small Blue Barn
$50,000
Kitchen and Community Space
$30,000
Upper Elementary Classroom
$20,000
Lower Elementary Classroom
$20,000
Middle Grades Classroom
$20,000
Library
$15,000
Greenhouse
$15,000
Garden
$15,000
Nature Playground
$15,000
Pasture
$12,000
Staff Lounge
$10,000
Patio
$10,000
Technology Studio
$10,000
Reading Loft
$10,000
Pond
$12,000
Foyer
$8,000
Brick Heart Firepit
$5,000
White Fence Garden Entry
$2,500
Entry Stairway
$1,000
Flagpole
$750
Tree
$500
Bench
$250
Goat
$250
Goose or Duck
$150
Chicken
$150
Patio Brick
$100
