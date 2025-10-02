Heart & Hand Outreach
Heart & Hand Harmonies - Compassion & Community Concert
Miami Gardens
FL, USA
General Admission
$5
Compassion Donation
Compassion Donation
Heart & Hand Mission Supporter
$25
Early Event Entry
Early Event Entry
🍁 Friend of the Harvest
$500
Priority entry
Reserved seating
1 VIP event pass
Name listed on program carousel
🌻 Seed Sponsor
$1,000
Priority entry
Reserved seating
2 VIP event passes
Name listed on event signage and website
🥉 Community Cultivator
$2,500
Priority entry
Reserved seating
4 VIP event passes
Name listed on event signage
Logo on select event materials and social media
Recognition during the event and on the website.
🥈 Harmony Partner
$5,000
Logo featured on event signage, flyers, and social media
Recognition during event announcements
Featured post on Heart & Hand’s platforms
Inclusion in post-event impact report
Priority entry
6 VIP event passes + reserved seating
🥇 Harvest Champion
$10,000
Premier logo placement on all event materials, event Step & Repeat, and social media
Opportunity for 30-second commercial/recognition during event program
Opportunity to provide branded give-a-ways
Dedicated spotlight post across Heart & Hand’s platforms
Inclusion in post-event impact report and media recap
10 VIP event passes
Reserved seating
Priority Entry
