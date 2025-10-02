Heart & Hand Harmonies - Compassion & Community Concert

Miami Gardens

FL, USA

General Admission
$5
  • Compassion Donation
Heart & Hand Mission Supporter
$25
  • Early Event Entry
🍁 Friend of the Harvest
$500
  • Priority entry
  • Reserved seating
  • 1 VIP event pass
  • Name listed on program carousel
🌻 Seed Sponsor
$1,000
  • Priority entry
  • Reserved seating
  • 2 VIP event passes
  • Name listed on event signage and website
🥉 Community Cultivator
$2,500
  • Priority entry
  • Reserved seating
  • 4 VIP event passes
  • Name listed on event signage
  • Logo on select event materials and social media
  • Recognition during the event and on the website.
🥈 Harmony Partner
$5,000
  • Logo featured on event signage, flyers, and social media
  • Recognition during event announcements
  • Featured post on Heart & Hand’s platforms
  • Inclusion in post-event impact report
  • Priority entry
  • 6 VIP event passes + reserved seating
🥇 Harvest Champion
$10,000
  • Premier logo placement on all event materials, event Step & Repeat, and social media
  • Opportunity for 30-second commercial/recognition during event program
  • Opportunity to provide branded give-a-ways
  • Dedicated spotlight post across Heart & Hand’s platforms
  • Inclusion in post-event impact report and media recap
  • 10 VIP event passes
  • Reserved seating
  • Priority Entry

