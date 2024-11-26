eventClosed

Heart of Passion's Silent Auction

auction.pickupLocation

Heart of Passion volunteers will drop off all local winning physical items to the street address provided by the winner or electronic items will be delivered straight to your inbox!

60 Minute Session with Local Psychic Medium Cari Roy item
60 Minute Session with Local Psychic Medium Cari Roy
$50

auctionV2.input.startingBid

New Orleans Psychic Medium Cari Roy has been featured on The Today Show, A&E, Discovery +, Biography and Travel Channels, local and national news and print. Recognized as New Orleans most accomplished psychic medium, she is a third generation spiritual practitioner making very fertile ground for her own abilities to develop. 40 years of professional experience have honed those abilities to skill. In addition to television appearances, Miss Roy is featured in documentaries about psychic development, has many published articles, is referenced in several books and is in demand for private readings, special events and speaking engagements. Miss Roy is named #1 Psychic Medium To See In New Orleans by travelchannel.com and is Recommended Best Psychic Medium To See In The USA by bbcamerica.com. Retail Value: $100
$100 Gift Card to Perino's item
$100 Gift Card to Perino's
$50

auctionV2.input.startingBid

Perino’s Home and Garden Center, located on Veterans Blvd, has been providing top quality plant material to the greater New Orleans area for three generations. Not only does Perino's offer plants and plant materials, they also provide landscape design services and home decor Retail Value: $100
Dr. Dennis Vitamin C Facial from Woodhouse Spa New Orleans item
Dr. Dennis Vitamin C Facial from Woodhouse Spa New Orleans
$100

auctionV2.input.startingBid

Woodhouse New Orleans invites you in to enjoy the signature Vitamin C Facial. At Woodhouse, a variety of warm and relaxing teas are available to help you slip into a state of complete relaxation or enjoy a signature Woodhouse Mimosa or glass of wine in our luxurious Quiet Room. We can't wait for you to experience the Woodhouse way. Retail Value: $195
4 hours of Sniffspot Nola Play item
4 hours of Sniffspot Nola Play
$25

auctionV2.input.startingBid

The Sniffspot Nola is a private, hour-by-hour rentable dog park located on S. Carrollton Ave in Uptown. This secure, fully fenced space is designed to let your pup(s) run, play, and explore freely, without the distractions of other people or pets. Whether you're planning a puppy playdate, a social gathering, or simply need a more private spot for dogs who prefer to avoid crowded public parks, Sniffspot Nola provides the perfect setting for quality time with your furry friends. Retail Value: $60
45 Minute Aerial Tour of New Orleans item
45 Minute Aerial Tour of New Orleans
$50

auctionV2.input.startingBid

Take a 45-minute aerial tour of historic New Orleans and the surrounding marshlands aboard a Cessna 140, piloted by Nathaniel Hand—a local New Orleanian who is certified for both single and multi-engine land and sea aircraft. Soar above the vibrant cityscape and scenic wetlands for an unforgettable perspective of the area’s natural beauty and rich history. Retail Value: $150
Matching Streetcar Tie and Pocket Square from Nola Couture item
Matching Streetcar Tie and Pocket Square from Nola Couture item
Matching Streetcar Tie and Pocket Square from Nola Couture
$30

auctionV2.input.startingBid

NOLA Couture attire features signature vibrant and coastal motifs. Both tie and pocket square are 100% imported silk with wool interlining. Tie measures 58″ long and the pocket square measures 14″ x 14″. Retail Value: $106
Original Set of 6 Matted Paintings from Studio314 Nola item
Original Set of 6 Matted Paintings from Studio314 Nola
$30

auctionV2.input.startingBid

Retail Value: $85
2 Night Stay at Collina House in Port Gibson, MS item
2 Night Stay at Collina House in Port Gibson, MS
$150

auctionV2.input.startingBid

A serene yet vibrant getaway with the dreamiest B&B experience. This offer is valid for 1 room for 2 nights, up to 2 people with breakfast included. Must be used before December 2025. Visit https://collinaretreathouse.com/ to learn more. Retail Value: $400
Any hair cut, blowout, or treatment with Julie Brauner item
Any hair cut, blowout, or treatment with Julie Brauner
$50

auctionV2.input.startingBid

H2O Salon in Metairie delivers Premium hair services tailored to your style, from precise cuts to vibrant colors. With eco-friendly products and personalized treatments, we ensure your hair looks and feels its best. Experience excellence at H2O Salon, where every visit transforms your hair. Retail Value: $150
A pair of Pelicans Court Side Tickets item
A pair of Pelicans Court Side Tickets
$1,000

auctionV2.input.startingBid

2 court side tickets to the Pelicans vs. Mavericks game on Wednesday January 29th, 2025. Section 124 Row AA seats 1 and 2. Tickets include a parking pass for Lot 3A, entrance for 2 into the Chairman's Club, which comes with free premium food and drinks throughout the game. Retail Price: $7,000
Consultation with Christian Sauce Law Firm item
Consultation with Christian Sauce Law Firm
$30

auctionV2.input.startingBid

If you have an immigration concern, have been injured by someone else’s negligence, are facing a divorce or divorce-related concern, or have been charged with a crime, Christian Sauce Law Firm is standing by to help. Retail Value: $100
5 Class Package at Romney Studios item
5 Class Package at Romney Studios
$30

auctionV2.input.startingBid

At Romney in Uptown New Orleans, we believe one should diversify a workout portfolio just as you need to diversify your financial portfolio. Unlike most boutique gyms that consist of single-focused, cookie-cutter workouts, we strive to provide our clients with the latest, most effective fitness programs to help reach their goals. We understand that traveling to multiple studios is inconvenient, but repetitive workouts can result in plateaus and overuse injuries, so we've created a space that offers it all. Retail Value: $150
Date Night Gift Card Bundle item
Date Night Gift Card Bundle
$150

auctionV2.input.startingBid

This bundle includes $100 gift cards to bar restaurants The Chloe on St. Charles Avenue, The Will and the Way in the French Quarter, and Sylvain, also located in the French Quarter. Retail Value: $300
"Dead Wedding" by Joseph Walton item
"Dead Wedding" by Joseph Walton
$55

auctionV2.input.startingBid

24" X 15.75" digital print on metal by local New Orleans artist, Joseph Walton. Retail Value: $195
2-Night Stay at an Albania Mansion Cottage item
2-Night Stay at an Albania Mansion Cottage
$200

auctionV2.input.startingBid

2-night stay in a cottage at the Albania Mansion Property Cottage - 2 bed 2 baths, sleeps up to 4 people The mansion is a 2 hour drive from New Orleans and 30 minute drive from Avery Island, a perfect weekend getaway location! Retail Value: $600
Swoot 5 Class Fitness Pack item
Swoot 5 Class Fitness Pack
$50

auctionV2.input.startingBid

Swoot sets the new standard for group fitness in New Orleans. Offering seven different modalities for the ultimate fitness experience, you’re sure to find your favorite way to sweat. Featuring the best in Indoor Cycling, HIIT, Yoga, Weight Training, Lagree Microformers, Boxing and the long-awaited revival of Step Aerobics, Swoot aims to meet and exceed each of your fitness goals- all under one roof. Retail Value: $130
Lee Michaels Tri-Tone Bangles item
Lee Michaels Tri-Tone Bangles
$50

auctionV2.input.startingBid

3 Sterling silver with 14k plated gold bangles
2 Personal Training Sessions (1 hour each) with Lacy Shields item
2 Personal Training Sessions (1 hour each) with Lacy Shields
$35

auctionV2.input.startingBid

Retail Value: $100
Date Night: One Stop Dine and Rock Gift Package item
Date Night: One Stop Dine and Rock Gift Package
$35

auctionV2.input.startingBid

Dine at Ye Olde College Inn then bowl and dance right next door at Rock N Bowl for an incredible night! Retail Value: $84
3 bracelet set from Celeste Layrisson Jewelry item
3 bracelet set from Celeste Layrisson Jewelry
$20

auctionV2.input.startingBid

Beautifully hand made bracelets by Celeste Layrisson. 2 bracelets feature coin pearls paired with tiny glass seed beads. The black and gold bracelet has a cloisonné center bead, also paired with tiny glass seed beads. Two have toggle clasps and one has a lobster claw clasp. Retail Value: $60
Painted Tile by Rod Hedgecock item
Painted Tile by Rod Hedgecock
$250

auctionV2.input.startingBid

24" X 24" Retail Price: $750
Quatrefoil Style Diamond Pendant in 14 kt White Gold item
Quatrefoil Style Diamond Pendant in 14 kt White Gold
$450

auctionV2.input.startingBid

From Wellington & Co. Fine Jewelry located on Royal Street in New Orleans. Note no returns or exchanges on this item. Retail Value: $1,000
Original Mixed Media Art On Paper by Jessica King-Bernard item
Original Mixed Media Art On Paper by Jessica King-Bernard
$100

auctionV2.input.startingBid

7" X 9" in a 12" X 18" White Frame Retail Value: $300
MJ's Mardi Gras Gift Basket item
MJ's Mardi Gras Gift Basket
$50

auctionV2.input.startingBid

MJ's Mardi Gras Gift Basket Donated by the Saxton Realty Team This beautiful basket makes a perfect Christmas gift! It includes a salt and pepper shaker, 2 gumbo bowls with 2 spoons, a pack of Boudreaux's Cajun Cooking Gumbo Base, and 4 packs of New Orleans Famous Pralines; all on top of a glass serving platter. Retail value: $120
MJ's Mardi Gras Gift Basket item
MJ's Mardi Gras Gift Basket
$50

auctionV2.input.startingBid

MJ's Mardi Gras Gift Basket Donated by the Saxton Realty Team This beautiful basket makes a perfect Christmas gift! It includes 2 gumbo bowls with 2 spoons, 2 king cake platters with a cake server, a Mardi Gras theme bowl with 4 packs of New Orleans Famous Pralines and a butter knife, and a Mardi Gras themed cloth napkin; all on top of a plastic Mardi Gras themed serving tray. Retail value: $120
Rudiger's Boutique Mardi Gras Gift Basket item
Rudiger's Boutique Mardi Gras Gift Basket
$35

auctionV2.input.startingBid

Rudiger Boutique Mardi Gras Gift Basket This beautiful basket makes a perfect Christmas gift! This basket includes a Mardi Gras themed pillow, 2 mugs, a candle, and "Rampart Street Suite" painting. Retail Value: $100
Martin's Wine Cellar Gift Basket item
Martin's Wine Cellar Gift Basket
$50

auctionV2.input.startingBid

Martin's Wine Cellar Gift Basket donated by the Saxton Realty Team This beautiful basket makes a perfect Christmas gift! It includes 3 bottles of wine, a Ritter Sport Alpine Milk Chocolate bar, a tin of Cavendish and Harvey Mixed Fruit Drops, Mr. Martin's Nut Mix, and Janis & Melanie Original Cheese Straws. Retail value: $125
Paris Parker Gift Basket item
Paris Parker Gift Basket
$150

auctionV2.input.startingBid

Gift Basket that includes all of the following products: Aveda Nutri Plenish Leave In Conditioner Aveda Air Control Hairspray Aveda Air Control Hairspray Travel Size Nutri Plenish Styling Treatment Foam Aveda Invati Ultra Advanced Thickening Foam Aveda Invati Ultra Advanced Revitalization Scalp Serum Aveda Be Curly Curl Enhancer Cream Aveda Be Curly Curl Perfecting Primer Aveda Texture Tonic Aveda Speed of Light Blow Dry Accelerator Spray Aveda Pure Abundance Style Prep Aveda Rosemary Mint Bath Bar Aveda Smooth Infusion Perfect Blow Dry Mini Retail Value: $450
"Two Admirals" Framed and Painted on canvas item
"Two Admirals" Framed and Painted on canvas
$35

auctionV2.input.startingBid

Need a beautiful painting for your living room or dining room? Look no more... Here, we have a beautiful framed painted canvas called the "Two Admirals" by Pamela Skehan that will look perfect in any room in your house. Retail Value: $100
Canvas Painting item
Canvas Painting
$35

auctionV2.input.startingBid

Need a beautiful painting for your living room or dining room? Look no more... Here, we have a beautiful framed painted canvas by Elaine Montgomery that will look perfect in any room in your house. Retail Value: $100
$50 Bayou Hot Wings Gift Card item
$50 Bayou Hot Wings Gift Card
$15

auctionV2.input.startingBid

$50 Bayou Hot Wings Gift Card

common:zeffyTipDisclaimerTicketing