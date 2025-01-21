THE VILLAGE SCHOOL
Heart of the Village Presales 2025
3411 Willamette St
Eugene, OR 97405, USA
General Admission Family of 4 (full price)
$20
groupTicketCaption
General Admission Family of 4 (full price)
General Admission Family of 4 (full price)
seeMoreDetailsMobile
add
General Admission Family of 4 (Reduced price)
$15
groupTicketCaption
General Admission Family of 4 (Reduced price)
General Admission Family of 4 (Reduced price)
seeMoreDetailsMobile
add
General Admission Family of 4 (Half price)
$10
groupTicketCaption
General Admission Family of 4 (Half price)
General Admission Family of 4 (Half price)
seeMoreDetailsMobile
add
General Admission Individual (full price)
$5
General Admission Individual (full price)
General Admission Individual (full price)
seeMoreDetailsMobile
add
General Admission Individual (reduced price)
$3
General Admission Individual (reduced price)
General Admission Individual (reduced price)
seeMoreDetailsMobile
add
Donate Admission for a Family of 4
$20
Donate Admission for a Family of 4
Donate Admission for a Family of 4
seeMoreDetailsMobile
add
Lunch Ticket (Large Plate Adult Size)
$8
Lunch Ticket (Large Plate Adult Size)
Lunch Ticket (Large Plate Adult Size)
seeMoreDetailsMobile
add
Lunch Ticket (Small bowl / Child Size)
$5
Lunch Ticket (Small bowl / Child Size)
Lunch Ticket (Small bowl / Child Size)
seeMoreDetailsMobile
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout