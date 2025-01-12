eventClosed

Cupids and Cavaliers Silent Auction

Tails, Tales, & Treats
Tails, Tales, & Treats item
Tails, Tales, & Treats item
Tails, Tales, & Treats
$25

Valued at $100. Snuggle up with your little one and enjoy a heartwarming journey through the seasons with four delightful children’s books from Lisa Guthrie’s “Happy Dogs! Mad Mama!” series. These charming stories follow two fun-loving (and mischievous!) pups on seasonal adventures. And what’s better than storytime with a specialty coffee in hand? This basket also includes a coupon for 12 handcrafted specialty coffees from Well Grounded Cafe—perfect for keeping you warm while you dream of wagging tails and happy endings. Donated by Lisa Guthrie & Well Grounded Cafe
Sip, Soak, and Unwind
Sip, Soak, and Unwind item
Sip, Soak, and Unwind
$15

Value: $60. Treat yourself to the ultimate relaxation experience! This indulgent basket includes: Chloe Pinot Grigio 2023, Plastic wine cups, soothing candles, cozy Valentine’s socks, luxurious bath bombs, stylish scrunchies and headbands, a notebook and pen for journaling…and more. Perfect for a self-care night in! Donated by: Shellie Friend, Coldwell Banker
Treat Yo Self
Treat Yo Self item
Treat Yo Self
$50

Value: $200. Celebrate Galentine’s in style with a $200 Target gift card! Whether you’re shopping for self-care goodies, home décor, or a little something extra, this is your excuse to splurge! Donated by: Fido’s Forest Dog Park
Paws-itively Platinum Car Washes
Paws-itively Platinum Car Washes
$35

Value: $300. 12 Platinum Washes. Donated by: Drive and Shine
Pedals for Paws
Pedals for Paws item
Pedals for Paws
$35

Value: $150. Spin your heart out while supporting a great cause! This Fort Wayne Cycle House package includes a one-month unlimited membership, a perfect-fit t-shirt, and a reusable cup with a straw. Get fit and give back—because strong legs save more doggies! Donated by: FW Cycle House
Sweat for Pets
Sweat for Pets item
Sweat for Pets item
Sweat for Pets
$50

Value: $200. Break a sweat while supporting a great cause! This basket includes a one-month membership to HOTWORX, where you can enjoy infrared sauna workouts that maximize results in less time. Plus, you’ll get an exercise mat and towel to keep you moving in comfort and style. Just like rescue pups need exercise and love, so do you—treat yourself to some well-earned self-care! Certificate good at the Dupont Road location only. Donated by: HOTWORX.
Waltz for Woofs
Waltz for Woofs item
Waltz for Woofs
$55

Value: $220. Glide across the floor, knowing you’re helping furry friends with Fred Astaire Dance Studio Lessons. In this package receive two (2) 40 minute private lessons and one (1) 40 minute group lesson. Redeem by 5-5-25 and use all sessions within 90 days of redemption. Donated by Fred Astaire Dance Studio
Dancing Queens
Dancing Queens item
Dancing Queens
$85

Value: $330. You can be a dancing queen with Fred Astaire Dance Studio Lessons. In this package receive three (3) 40 minute private lessons and two (2) 40 minute group lesson. Redeem by 5-5-25 and use all sessions within 90 days of redemption. Donated by Fred Astaire Dance Studio
Scents & Sisterhood
Scents & Sisterhood item
Scents & Sisterhood item
Scents & Sisterhood
$15

Valued at $50. Because nothing says self-care like finding your signature scent! Treat yourself (or your bestie) to a $50 gift card to Hyde & Alchemy, a boutique perfumery creating all-natural, alcohol-free, and cruelty-free fragrances. Perfect for a girls’ day out or a little solo pampering. Donated by Hyde & Alchemy
Pampered Paws and Perfect Hair
Pampered Paws and Perfect Hair
$25

Valued at $92. Give yourself the same love and care you give your furry friends! This luxurious self-care basket includes Hempz Warm Vanilla & Amber Body Moisturizer, Shibui Volumizing Mousse, and Shibui Everydayness Shampoo & Conditioner—perfect for taming your mane after a day of puppy snuggles. Donated by Sharlorton & Co
Locks, Love, and Luxury
Locks, Love, and Luxury item
Locks, Love, and Luxury item
Locks, Love, and Luxury
$45

Value: $170. Celebrate Galentine’s Day with the ultimate hair transformation! Whether you’re treating yourself or gifting this to a bestie, this Olaplex Treatment Experience is the perfect way to show your locks some love. Enjoy a luxurious Olaplex Chelating & Bond Treatment, designed to remove buildup, restore vibrancy, and fortify your strands for a silky, healthy glow. Because great friends and great hair go hand in hand! Bid generously—because you and your besties deserve nothing but the best! Donated by Lacie’s Exclusive Hair Design
Red Stiletto Glam: Hair Goals Edition
Red Stiletto Glam: Hair Goals Edition item
Red Stiletto Glam: Hair Goals Edition
$70

Value: $275. Elevate your hair game with top-tier products and styling. Basket includes $100 gift card for in-salon services, Surface hair care products (dry shampoo, protein cream, Bassu moisture shampoo and conditioner, and sample sizes of Éminence Organic Skin Care. Donated by: The Red Stiletto Hair and Cosmetic Artistry
Rescue, Repair & Radiance
Rescue, Repair & Radiance item
Rescue, Repair & Radiance item
Rescue, Repair & Radiance
$100

Value: $405 Just like rescue dogs deserve love and care, so does your hair! This Ultimate Olaplex Home Care Collection includes everything you need to repair, protect, and strengthen your locks with salon-quality treatments at home. With a full lineup of bond-building shampoos, conditioners, styling products, and a chic cosmetic bag, this package ensures your hair is as healthy and vibrant as the rescue pups you’re supporting. Bid generously—your hair will shine, and so will the lives of the pups you’re helping! Donated by Lacie’s Exclusive Hair Design
Smile, Sparke & Slay
Smile, Sparke & Slay item
Smile, Sparke & Slay
$50

Nothing says confidence like a dazzling smile! This Galentine’s basket from Bussick Orthodontics includes $1,000 off new braces, clear braces, or Invisalign treatment, plus a free exam, full diagnostic records, and a personalized treatment plan with Dr. Bussick. To keep your smile shining, enjoy free teeth whitening for life! And because every great smile deserves an adventure, this basket also includes a stylish and durable RTIC insulated backpack—perfect for on-the-go fun with your besties. Donated by Bussick Orthodontics
Dazzle & Diamonds
Dazzle & Diamonds item
Dazzle & Diamonds item
Dazzle & Diamonds
$150

Value: $630. Because your best self deserves to shine! This high-end beauty package includes 20 units of Botox to refresh and refine, a Diamond Glow Facial Treatment for radiant, dewy skin, and Nutrafol’s Scalp Microbiome Exfoliating Mask, Shampoo, and Conditioner for luscious, healthy hair. Whether you’re treating yourself or gifting it to your Galentine, this is the perfect way to feel confident and glowing from head to toe! Donated by Radiant Dermatology Associates
Healthy Paws, Happy Hearts
Healthy Paws, Happy Hearts
$20

Value: $80. Give your furry friend the best care with a free wellness exam from Covington Veterinary Hospital! Whether you’ve recently adopted a rescue pup or just want to ensure your pet stays in top shape, this comprehensive veterinary check-up will help keep your four-legged companion happy and healthy. Donated by Covington Veterinary Hospital
Paws and Relax Getaway
Paws and Relax Getaway
$35

Value: $125. Give your pup the ultimate retreat while you’re away. This basket includes: 2 free days of boarding, 3 days of doggie day care, 1 free nature walk, 1 free yard play, 10% off grooming, Free pick up or Delivery. Donated by: Laws Country Kennel
Unleash the Fun!
Unleash the Fun! item
Unleash the Fun! item
Unleash the Fun!
$35

Valued at $145. Give your pups the gift of freedom and adventure! This basket includes five (5) private visits to Fido’s Forest, an exclusive off-leash dog park where your furry friends can run, play, and explore safely. Each one-hour session accommodates up to three dogs, making it the perfect way to treat your pup (or plan a doggy playdate!). Expires Dec. 31, 2025. Donated by Fido’s Forest
Pamper, Play and Paws
Pamper, Play and Paws item
Pamper, Play and Paws
$40

Value: $160. Treat your pup (and yourself!) with this Pawsome Pampering Package from Aussie Pet Mobile! This basket includes $50 off grooming to keep your dog looking fresh, along with fun heart and paw print-themed kitchen towel, spatula, and oven mitts—because cooking for your dog should be as fun as their grooming session! You’ll also find a cute mug, ornament, golf umbrella, and tennis balls to continue the fun. Donated by Aussie Pet Mobile
Smarty Paws Training and Enrichment Basket
Smarty Paws Training and Enrichment Basket item
Smarty Paws Training and Enrichment Basket item
Smarty Paws Training and Enrichment Basket
$45

Value: $195. Keep your pup entertained, safe, and happy with this training and enrichment gift basket from Polite Paws Dog Training! Basket includes: 1 Free Training Session with Polite Paws, bag of 10 Bully Sticks, Treat Activity Ball, 5/8” reflective collar- red, West Paw toys - Tux, Qwizl, and Toppl, Kong Classic, PetSafe Chilly Penguin, Gentle Leader, and Bil-Jac skin and coat treats. Donated by: Polite Paws Dog Training
My Furry Valentine
My Furry Valentine item
My Furry Valentine item
My Furry Valentine
$50

Value: $200. Because your pup is your best (and most loyal) Valentine! Spoil your four-legged love with three self-wash station visits at Ruff House Indoor Dog Park & Services, plus a collection of treats, toys, and must-have accessories. This basket includes a cozy small dog bed, puzzle feeder, frisbees, Fun Skin dog toy, Nylabone, 6’ blue lead, balls, and more—perfect for keeping your pup happy, entertained, and looking their best. Because nothing says love like quality time and belly rubs! Donated by Ruff House Indoor Dog Park & Services
Doggy Delights
Doggy Delights item
Doggy Delights item
Doggy Delights
$70

Value: $360 Celebrate your four-legged bestie with this Galentine’s basket full of over 30 fun and functional items from Pawsitively Green! Pamper your pup with a stylish beer mug-themed harness, leash, and poop bag set, plus vitamins, charcuterie snacks for dogs, balls, bully sticks, and even a bottle of doggie champagne for a little bubbly celebration. Because your pup is your true Valentine, and this basket has everything to keep them wagging with joy! Donated by Pawsitively Green
Get Your Flourish On Package 1
Get Your Flourish On Package 1 item
Get Your Flourish On Package 1 item
Get Your Flourish On Package 1
$95

Value: $350. Tubers and Tutor. Ten dahlia tubers will be personally selected just for you to help you create a garden to delight and dazzle. Long after many of the flowers of summer begin to fade and disappear your dahlias will begin to flourish and will continue to do so until the middle of October. Just in the nick of time, beginning in late August, your garden will come alive with an abundance of beautiful flowers guaranteed to delight you with their extraordinary beauty. Your selected tubers will be kept safe and sound to enjoy their winter slumber until the first week in May. A mutually agreed upon date will be arranged to pick up your tubers from The Meadows Flower Farm. At that time, a private tutorial will be provided which will include everything you need to know on how to plant your tubers and help them flourish… it is easy. Also two more private consultations will be included at mutually agreed upon dates. The second private tutorial will take place in September again at The Meadows Flower Farm allowing you to witness 15,000 plus dahlia flowers blooming in the fields. The final tutorial will be arranged in October to teach you first hand how to harvest your dahlia tubers and store them for the upcoming winter. Did you know that one dahlia tuber planted this May will yield an average of four more tubers by harvest in October? Those 4 tubers then can be planted the following season and yield another 16 tubers by harvest. The 10 tubers in this package will produce an average of 40 tubers by the end of this year’s flower season and the following season another 160. Now that is a phenomenal return on your investment giving you the opportunity to share your personally grown tubers with friends, family and loved ones. Here at The Meadows, we say that is the true definition of “Getting Your Flourish On!” Donated by: The Meadows Flowers and Finds
Get Your Flourish On Package 2
Get Your Flourish On Package 2 item
Get Your Flourish On Package 2 item
Get Your Flourish On Package 2
$95

Value: $350. Tubers and Tutor. Ten dahlia tubers will be personally selected just for you to help you create a garden to delight and dazzle. Long after many of the flowers of summer begin to fade and disappear your dahlias will begin to flourish and will continue to do so until the middle of October. Just in the nick of time, beginning in late August, your garden will come alive with an abundance of beautiful flowers guaranteed to delight you with their extraordinary beauty. Your selected tubers will be kept safe and sound to enjoy their winter slumber until the first week in May. A mutually agreed upon date will be arranged to pick up your tubers from The Meadows Flower Farm. At that time, a private tutorial will be provided which will include everything you need to know on how to plant your tubers and help them flourish… it is easy. Also two more private consultations will be included at mutually agreed upon dates. The second private tutorial will take place in September again at The Meadows Flower Farm allowing you to witness 15,000 plus dahlia flowers blooming in the fields. The final tutorial will be arranged in October to teach you first hand how to harvest your dahlia tubers and store them for the upcoming winter. Did you know that one dahlia tuber planted this May will yield an average of four more tubers by harvest in October? Those 4 tubers then can be planted the following season and yield another 16 tubers by harvest. The 10 tubers in this package will produce an average of 40 tubers by the end of this year’s flower season and the following season another 160. Now that is a phenomenal return on your investment giving you the opportunity to share your personally grown tubers with friends, family and loved ones. Here at The Meadows, we say that is the true definition of “Getting Your Flourish On!”
Bedazzle Bucket of Dahlias
Bedazzle Bucket of Dahlias item
Bedazzle Bucket of Dahlias item
Bedazzle Bucket of Dahlias
$75

Value: $250. Artfully designed arrangement of 40 stems of dazzling Dalias with an additional 20 stems of complimentary blooms including celosia and amaranth us in a custom Meadows Flowers and Finds vessel. Donated by: The Meadows Flowers and Finds

