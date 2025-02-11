Hosted by

Heaven's Gain Ministries' Silent Auction

1. Cincinnati Reds Baseball Package, William O'Connor DDS item
$15

Starting bid

Two opening day tickets to the game! This is a daytime game.
2. First Watch
$175

Starting bid

Includes cookbook And more!
3. Memorial Items: Always Remembered
$10

Starting bid

4. Memorial Items: Angel Music Box, Heaven's Gain Ministries item
$10

Starting bid

Angel Garden Statue, Angel Music Box, Nursery of Heaven Book, Remembrance Candle, Journal, Hand-Knitted Baby Blanket
5. Memorial Items: Comfort Care Treasury Box item
$69

Starting bid

in honor of Messmers babies. Box with Grief is a journey label inside lid which can be kept as a keepsake box. It includes: Journal with guided meditations and Treasures in Heaven Pen Epsom salt with “grief” label Eye mask lotion, Chapstick, HGM hand sanitizer Butterfly hairclip and scrunchy Socks Tissues with “tears” label Heart warmer/ label HGM Water bottle Hydration powder Candy bag with “sweet” label Post-its with “never forgotten” label Candle with “flame” label Ultrasound picture frame Nightlight Inserts: Care card/Calm breathing card Quote cards/Grief pamphlets pack/HGM Support Services brochure
6. Memorial Items: Forever in Our Hearts item
$30

Starting bid

By Heaven's Gain Ministries. “Forever In Our Hearts” Cross, Forget-Me-Not Flower Necklace, Rosary, Wooden Keepsake Box, and Faith Moves Mountains Cross Music Box.
7. Memorial Items: Holy Family, in honor Trimble grandbaby item
$35

Starting bid

Holy Family Statue, Remembering A Life: Journey Cards, Rosary, Remembrance Candle, Journal, and Rosemary Remembrance Seeds
8. Memorial Items: Loved, Lost, and Remembered
$10

Starting bid

By Heaven's Gain Ministries. Angel Holding Baby Cross, Unacceptable Loss Book, Loved, Lost, and Remembered Elephant, “In My Heart Forever” Jerusalem Stone, Baby in Wings Ornament, Forget-Me-Not Seeds, Essential Oil, Forget-Me-Not Pins, and Hand-Sewn Heart Blanket
9. Monthly Date Night
$350

Starting bid

Lots of gift cards for a monthly date night.
10. Newborn Music Box Basket: Red item
$20

Starting bid

In honor of Stella Lee Simmer. Hand-Knitted Baby Blanket, Knitted Teddy Bear, Brown Wooden Music Box, Rosary, and Journal. For a Baby Boy. (Not a bereavement box but a happy birth basket!)
11. Newborn Music Box Basket: Blue item
$20

Starting bid

In honor of Jonathan Leo Bac. Hand-Knitted Baby Blanket, Knitted Butterfly, Blue Wooden Music Box, Rosary, and Journal. For a Baby Boy. (Not a bereavement box but a live birth basket!)
12. Newborn Music Box Basket: Purple item
$20

Starting bid

In honor of Chaira Murphy. Hand-Knitted Baby Blanket, Teddy Bear, Wooden Music Box, Rosary, and Journal. For a Baby Girl. (Not a bereavement box but a live birth basket!)
13. Newborn Music Box Basket: Pink item
$30

Starting bid

In honor of the Hein baby. “Sweet Baby” Music Box, Child of God Statue, Hand-Knitted Baby Blanket, Teddy Bear, Wooden Music Box, and Journal. For a Baby Girl. (Not a bereavement box but a live birth basket!)
14. Quaker Steak & Lube Gift Basket, Quaker Steak & Lube item
$35

Starting bid

Quaker Steak’s Arizona Ranch Sauce, Quaker Steak BBQ Sauce, T-Shirt, Quaker Steak Cup Sleeve, and 4 “Complimentary Meal For One Up to $10.00”.
15. Ray-Ban Stories Smart Sunglasses A, Ray-Ban item
$60

Starting bid

Ray-Ban Smart Sunglasses (the older Ray-Ban Stories Model) that can take pictures! https://www.ray-ban.com/usa/discover-ray-ban-meta-smart-glasses/clp (note this link describes the newer model but also compares the two.
16. Ray-Ban Stories Smart Sunglasses B, Ray-Ban item
$60

Starting bid

Ray-Ban Smart Sunglasses (the older Ray-Ban Stories Model) that can take pictures! https://www.ray-ban.com/usa/discover-ray-ban-meta-smart-glasses/clp (note this link describes the newer model but also compares the two.
17. Ray-Ban Stories Smart Sunglasses C, Ray-Ban item
$60

Starting bid

Ray-Ban Smart Sunglasses (the older Ray-Ban Stories Model) that can take pictures! https://www.ray-ban.com/usa/discover-ray-ban-meta-smart-glasses/clp (note this link describes the newer model but also compares the two.
18. Ray-Ban Stories Smart Sunglasses D, Ray-Ban item
$60

Starting bid

Ray-Ban Smart Sunglasses (the older Ray-Ban Stories Model) that can take pictures! https://www.ray-ban.com/usa/discover-ray-ban-meta-smart-glasses/clp (note this link describes the newer model but also compares the two.
19. Skyline Gift Basket with Crosstown Shootout Basketball item
$45

Starting bid

By Skyline Chili. Skyline Bengals Cup, Skyline Mug, Skyline Hot Sauce, Skyline Crackers, Mints, 8 Coupons for $5.00 off, Skyline Crosstown Shootout Basketball, and Callaway Golf Balls.
20. LaRosa's Gift Basket, LaRosa's item
$45

Starting bid

Sauces, pasta, cheese, pizza cutter, lid gripper, Buddy Card, Free Medium 2-topper pizza gift certificate, mini cutting board with notepad.
21. Family Game Night Basket, Jim and Donna Murphy
$75

Starting bid

22. Revel Wine Basket, Revel Winery item
$35

Starting bid

3 Bottles of Revel Wines: White, Red, and Rose.
23. Summer Fun Beach Pool Basket item
$70

Starting bid

By Joe-Gino and Francis Murphy. 6 Beach towels, 6 pairs of goggles, and 6 eardrop droppers.
24. Wine Bottles and Glasses, Donna and Eric Vondeylen item
$50

Starting bid

3 Bottles of Wine (Federalist Zinfandel, 3 Finger Jack, & Poggio Al Tufo), 2 Wine Glasses, 2 Houdini Wine Stoppers, Houdini Foil Cutter, and Houdini Corkscrew.
25. Wine Sip and Snack Picnic Tour item
$55

Starting bid

By Baker-Bird Winery & Distillery. 4 Guided Baker-Bird Wine Tours & 2 Picnic Snack Packs.
26. Woodford Reserve Bourbon Bottle and Bourbon Tastings item
$70

Starting bid

By Dave Bender and Augusta Distillery in honor of Joy Bender. Augusta Distillery Tour & Tastings and a liter of Woodford Reserve Bourbon.
27. Woodford Reserve Bourbon Bottle item
$30

Starting bid

By Dave Bender in honor of Joy Bender. One Liter of Woodford Reserve Bourbon.
28. Raising Cane's Basket, by Raising Cane's item
$25

Starting bid

Plush puppy, hat, box combo and lemonade gift card, notepad, keychain, lip balm, magnet, lunchbox.
29. Chick-Fil-A Basket item
$60

Starting bid

Contains a t-shirt, "Eat More Chikin" Cow, 12 gift cards for choice of 8 count nuggets or chicken sandwich.
30. Arbonne Basket item
$75

Starting bid

Arbonne is a makeup and skincare company catering to the needs of mothers.

