Hosted by
Amesbury Attitash Lake Shores Improvement Association, Inc.
Sales open on Jun 27, 2026 at 11:00 AM
Hello Summer Beach Bash '26 - Raffle
50/50 - 1 Ticket for $1
$1
Opening soon
50/50 - 6 Tickets for $5
$5
Opening soon
50/50 - 15 Tickets for $10
$10
Opening soon
Raffle Table - 1 Ticket for $1
$1
Opening soon
Raffle Table - 6 Tickets for $5
$5
Opening soon
Raffle Table - 15 Tickets for $10
$10
Opening soon
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