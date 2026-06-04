Amesbury Attitash Lake Shores Improvement Association, Inc.

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Amesbury Attitash Lake Shores Improvement Association, Inc.
Sales open on Jun 27, 2026 at 11:00 AM

Hello Summer Beach Bash '26 - Raffle

50/50 - 1 Ticket for $1
$1
50/50 - 6 Tickets for $5
$5
50/50 - 15 Tickets for $10
$10
Raffle Table - 1 Ticket for $1
$1
Raffle Table - 6 Tickets for $5
$5
Raffle Table - 15 Tickets for $10
$10

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!